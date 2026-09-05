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Streckenverlängerung

Stammstreckensperre: Straßenbahn fährt ab heute durch den Prater

Stammstreckensperre: Straßenbahn fährt ab heute durch den Prater
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Wien baut sein Netz aus: Ab Samstag rollt die Linie 18 weiter – und verändert gleich ein ganzes Stadtgebiet.

Ab diesem Samstag, 7. September, wird die Wiener Straßenbahnlinie 18 in Richtung Handelskai verlängert. Die neue Strecke soll Fahrgästen während der laufenden Sperre der Schnellbahn-Stammstrecke eine zuverlässige Ausweichmöglichkeit bieten. Die Hauptsperre zwischen Wien Praterstern und Wien Hauptbahnhof dauert bis Ende Oktober 2027 – gültige ÖBB-Tickets werden auf der Linie 18 zwischen Hauptbahnhof und Stadion als Ersatzverbindung anerkannt.

Die verlängerte Linie bedient künftig die Haltestellen Ludwig-Koeßler-Platz, Wasserwiese, Stadionbad, Ernst-Happel-Stadion und Stadion U-Bahn, bevor sie am Handelskai endet. Damit entsteht eine durchgehende Verbindung vom Hauptbahnhof beziehungsweise von Wien-St. Marx bis zur U2-Station Stadion.

Verkehrliche Anpassungen

Mit der neuen Trassenführung gehen auch Einschränkungen für den motorisierten Individualverkehr einher: Die Stadionallee sowie die Meiereistraße werden für den allgemeinen Kfz-Verkehr gesperrt. Zufahrten zu angrenzenden Siedlungen bleiben davon unberührt.

Auch mehrere Buslinien passen ihre Routen an: Der 77A verkehrt fortan vom Rennweg über die Schlachthausgasse bis nach Wien-Neu Marx, während die Linie 80A zwischen Wien-Praterstern und Schlachthausgasse eingesetzt wird. Der 78A übernimmt die Verbindung zwischen Lusthaus und Stadion.

Neue Infrastruktur

Parallel zur Streckenerweiterung wurden entlang der neuen Trasse zusätzliche Infrastrukturmaßnahmen umgesetzt. In der Meiereistraße entstand ein Zwei-Richtungs-Radweg, weitere Radverbindungen wurden über die Stadionbrücke und die Dr.-Natterer-Gasse angelegt.

Begleitend wurden 200 Bäume gepflanzt, die das Erscheinungsbild des betroffenen Stadtgebiets aufwerten sollen.

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