Neue Routen in Wien: Diese Buslinien fahren ab Montag anders

Wien rollt um – und das buchstäblich: Die Wiener Linien stellen ihr Citybuskonzept neu auf, mit neuen Routen, neuer Technik und neuen Haltestellen.

Ab dem 7. September bringt das neue Citybuskonzept der Wiener Linien eine direkte Verbindung zwischen Stephansplatz und Augarten – die Fahrt soll künftig nur noch neun Minuten dauern. Der neu geführte 2A fährt dabei vom Stephansplatz über den Schwedenplatz und den Karmelitermarkt bis zum Augarten und wieder retour.

Im Zuge der Neugestaltung übernimmt die Linie 3A teilweise Stationen des bisherigen 2A und soll damit das Gebiet rund um die Seilerstätte besser anbinden. Die Linie fährt künftig über den Schwarzenbergplatz bis zur neuen Endhaltestelle bei der Oper. Der 1A bleibt auf seiner bisherigen Route, während der 57A ab Frühjahr 2027 ebenfalls bis zur Oper verlängert wird. Für das neue Citybuskonzept wurden insgesamt 17 Haltestellen neu errichtet oder adaptiert.

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Wasserstoffbusse im Einsatz

Seit September 2025 sind auf den Linien 2A und 3A zehn elektrobetriebene Wasserstoffbusse im Einsatz. Die Kombination aus Elektro- und Wasserstofftechnologie ermöglicht es, die Fahrzeuge den gesamten Tag ohne Nachladen zu betreiben und macht eine flexiblere Linienführung möglich. Gleichzeitig sollen neue Routen abseits bisheriger Nadelöhre und stark genutzter Fiaker-Strecken für verlässlichere Fahrzeiten sorgen.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um acht Meter lange Kleinbusse des Typs Rampini Hydron mit Platz für 42 Fahrgäste (13 Sitz- und 28 Stehplätze sowie einem Kombiplatz) und einer Reichweite von mindestens 250 Kilometern. Durch die erweiterte Reichweite der Batterie-Wasserstoff-Technologie konnte die Fahrzeugflotte von zuvor zwölf auf zehn Busse reduziert werden, da keine Ladeinfrastruktur mehr in der Innenstadt erforderlich ist.

Öffi-Stadträtin Ulli Sima betonte die Zielsetzung hinter dem Konzept: „Unser Ziel ist, dass die Menschen in Wien ihre täglichen Wege möglichst einfach, bequem und umweltfreundlich zurücklegen können.“ Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien, erklärte, mit dem neuen Citybuskonzept würden Linienführungen und Umsteigemöglichkeiten optimiert und damit spürbare Verbesserungen für die Fahrgäste geschaffen.