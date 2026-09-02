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Transparenzoffensive

Urlaub in Herzegowina? So erkennt man jetzt legale Apartments

Urlaub in Herzegowina? So erkennt man jetzt legale Apartments
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Apartment, Ferienhaus oder Zimmer in Mostar, Međugorje oder Neum gesucht? Urlauber können jetzt wesentlich leichter überprüfen, ob eine Unterkunft offiziell registriert ist. Die Behörden wollen damit gleichzeitig gegen illegale Vermietung vorgehen.

Der Hercegovačko-neretvanski Kanton hat erstmals gebündelte und öffentlich zugängliche Daten über registrierte Beherbergungsbetriebe veröffentlicht. Damit können Bürger und Gäste an einer zentralen Stelle überprüfen, welche Anbieter offiziell als Unterkunft registriert sind.

Das betrifft eine der wichtigsten Tourismusregionen Bosnien und Herzegowinas – darunter unter anderem Mostar, Čitluk mit Međugorje, Neum, Konjic, Čapljina, Jablanica und Stolac.

Zwei Datenbanken veröffentlicht

Das kantonale Ministerium für Handel, Tourismus und Umweltschutz hat dafür zwei unterschiedliche Datenbanken zusammengeführt und öffentlich gemacht.

Eine davon umfasst unter anderem private Zimmer, Apartments und andere Beherbergungsangebote in Haushalten sowie Angebote auf landwirtschaftlichen Betrieben oder bestimmten mobilen Objekten. Die zweite Datenbank enthält Beherbergungsbetriebe, für die eine offizielle Betriebsgenehmigung sowie die entsprechenden Mindest- und Kategorisierungsvoraussetzungen festgestellt wurden.

Behörden wollen Schwarzvermietung eindämmen

Hinter der Veröffentlichung steckt nicht nur mehr Service für Touristen. Die Behörden wollen damit auch den Kampf gegen nicht angemeldete Vermieter verstärken. Die Daten stehen künftig auch Tourismusorganisationen und Inspektionsbehörden zur Verfügung.

Das Ministerium fordert Anbieter, die ihre Tätigkeit bisher noch nicht entsprechend den geltenden Vorschriften angemeldet haben, ausdrücklich dazu auf, ihren Status zu legalisieren. Andernfalls drohen die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen und Sanktionen.

Auch Gäste können Hinweise auf nicht registrierte Unterkünfte oder andere Unregelmäßigkeiten bei den zuständigen lokalen oder kantonalen Inspektionsstellen melden.

Daten werden laufend aktualisiert

Der derzeit veröffentlichte Datenstand stammt vom 27. August 2026. Künftig sollen die Listen regelmäßig aktualisiert werden. Registrierte Vermieter werden gleichzeitig aufgefordert, ihre veröffentlichten Angaben zu kontrollieren und mögliche Fehler bei der zuständigen Gemeinde oder Stadt korrigieren zu lassen.

Für Urlauber bringt die Neuerung einen praktischen Vorteil: Wer eine Unterkunft bucht, kann künftig zusätzlich überprüfen, ob der Anbieter tatsächlich offiziell registriert ist.

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