Bosnien begeistert Europa: Kravica schafft es in die Top 10

Ein Wasserfall in Bosnien zieht Europas Blick auf sich – und landet dabei in einer Gesellschaft, die kaum exklusiver sein könnte.

Der Kravica-Wasserfall gehört zu den eindrucksvollsten Naturschauspielen des westlichen Balkans – und das bleibt offenbar nicht unbemerkt. Die renommierte europäische Tourismusplattform European Best Destinations hat den vom Fluss Trebizat geformten Wasserfall in ihre Liste der zwölf besten versteckten Schätze Europas für das Jahr 2026 aufgenommen.

Unter dem Titel „Best Treasure Destinations in Europe“ belegt das bosnische Naturwunder den siebten Platz – in illustrer Gesellschaft mit Tübingen in Baden-Württemberg, Motovun in Istrien, Isola San Giulio in Italien und Meteora in Thessalien.

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Die vollständige Top-10-Liste wird angeführt von Tübingen (Deutschland) auf Platz eins, gefolgt von Motovun (Istrien, Kroatien), Isola San Giulio (Italien), Alberobello (Italien), Meteora (Griechenland), Fiskardo (Griechenland), den Kravice-Wasserfällen (Bosnien-Herzegowina), Monsaraz (Portugal), Lago di Resia (Italien) und Pérouges (Frankreich).

Europäische Anerkennung

Die Auszeichnung kommt für den Tourismusverband der Stadt Ljubuski einem Ritterschlag gleich. „Diese Auszeichnung bedeutet weit mehr als nur eine weitere touristische Anerkennung“, hieß es vonseiten des Verbandes. Tatsächlich zählt Kravica seit Jahren zu den bekanntesten Naturattraktionen der Herzegowina und zieht Besucher aus Bosnien und Herzegowina, der Region, Europa und anderen Teilen der Welt an. Charakteristisch sind die vom Fluss Trebižat geformten Travertinbarrieren (natürliche Kalksteinformationen), über die sich das Wasser in zahlreiche einzelne Kaskaden ergießt.

Nachhaltige Entwicklung

Für Ljubuski soll die internationale Würdigung nun als Impuls dienen, das touristische und kulturelle Potenzial der Region gezielt weiterzuentwickeln. Der Tourismusverband betont dabei ausdrücklich die Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung: Die natürlichen Werte der Region sollen bewahrt und Ljubuški gleichzeitig als touristisches Reiseziel weiterentwickelt werden.

„Kravica ist unser natürlicher Schatz. Heute wird er zunehmend auch von Europa wahrgenommen“, erklärte der Tourismusverband. Die Auszeichnung sei zugleich Verpflichtung, das Naturerbe zu schützen, den Tourismus nachhaltig weiterzuentwickeln und Ljubuški stärker auf der europäischen Reisekarte zu positionieren.