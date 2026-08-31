Drei Angriffe an einem Tag: Wiener Polizisten erleben Gewaltserie

Ein Sonntag, drei Angriffe auf Polizisten – Wien erlebte einen der unruhigsten Einsatztage der letzten Zeit.

Am Sonntag war die Wiener Polizei gleich mit drei Einsätzen konfrontiert, bei denen Beamte auf gewalttätigen Widerstand stießen. Der erste Vorfall ereignete sich kurz nach 8 Uhr in einem Lokal in der Faulmanngasse. Dort hatte eine 21-jährige rumänische Staatsbürgerin einen 17-Jährigen verletzt. Als die Polizei eintraf, leistete die Frau Widerstand und trat nach den Beamten. Sie wurde festgenommen.

Laut Sicherheitsbericht des Innenministeriums wurden im Jahr 2023 österreichweit 2.539 Polizistinnen und Polizisten im Dienst verletzt, davon 1.200 durch fremde Gewalt; im Jahr 2024 stieg die Gesamtzahl der verletzten Beamten auf 2.580. Nach einer Anfragebeantwortung des Innenministers wurden allein in Wien im Jahr 2022 insgesamt 512 Polizistinnen und Polizisten im Dienst verletzt, davon zehn schwer, während 615 Tatverdächtige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und 66 wegen tätlichen Angriffs auf einen Beamten angezeigt wurden.

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Schläge ins Gesicht

Am Nachmittag desselben Tages alarmierten Ereignisse in einem Hotel in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus die Einsatzkräfte. Ein 25-jähriger Österreicher schlug zwei Polizistinnen ins Gesicht. Wegen des aggressiven Verhaltens des Mannes wurde die WEGA (Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung) zur Unterstützung angefordert, woraufhin die Festnahme erfolgte.

Die beiden verletzten Beamtinnen mussten im Krankenhaus behandelt werden und sind seither dienstunfähig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 25-Jährige in eine Justizanstalt überstellt.

Dritter Vorfall

Noch am selben Abend kam es in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem weiteren Zwischenfall. Ein 28-jähriger rumänischer Staatsbürger, der mit Blut an den Händen auf der Straße angetroffen wurde und sich äußerst aggressiv verhielt, versuchte, die einschreitenden Beamten anzugreifen. Er wurde festgenommen.

Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille.