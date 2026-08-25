Wien-Favoriten: Wegen Ex-Freundin fliegen plötzlich Messer und Gläser

Eifersucht, Messer, Drogen – ein Abend in Wien-Favoriten eskaliert innerhalb von Minuten zur Gewalttat mit Folgen.

In den Abendstunden des Montags kam es in Wien-Favoriten zu einem gewaltsamen Zwischenfall: Ein 37-jähriger Österreicher suchte gegen 20:15 Uhr die Wohnung eines 40-jährigen Bekannten auf, weil er diesen im Verdacht hatte, ein Verhältnis mit seiner Ex-Freundin zu unterhalten. Als der Wohnungsinhaber die Tür nur einen Spaltbreit öffnete, drängte der 37-Jährige mit Gewalt in die Wohnung ein, woraufhin die Situation in eine körperliche Auseinandersetzung mündete.

Messer und Drogen

Im Verlauf des Handgemenges griff der Angreifer zu Küchenmessern und Gläsern, die er nach dem 40-Jährigen warf und ihm dabei tiefe Schnittwunden zufügte. Darüber hinaus bedrohte er den Mann mit dem Tod. Dem Verletzten gelang es schließlich, die Wohnung zu verlassen und die Polizei zu verständigen.

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Beamte der Polizeiinspektion Fiakerplatz nahmen den 37-Jährigen daraufhin fest. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Bei seiner Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte Kokain sicher; in der Wohnung wurden zudem zwei größere Behälter mit Marihuana gefunden.

Der 40-Jährige wurde an Ort und Stelle von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch betreut und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.