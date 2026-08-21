Polizisten angefahren: Zwei Kontrollen enden mit Schüssen

Zwei Verkehrskontrollen, zwei Schusswechsel – innerhalb einer Stunde eskalierte die Lage in Bayern und Niedersachsen dramatisch.

Innerhalb von kaum mehr als einer Stunde gerieten am Donnerstag in Deutschland gleich zwei Verkehrskontrollen in gefährliches Fahrwasser. In Bayern und Niedersachsen sahen sich Polizisten jeweils gezwungen, auf Fahrzeuge zu schießen. In beiden Situationen sollen die Fahrer zuvor Beamte mit ihren Autos erfasst haben.

Vorfall in Bayern

Der erste Vorfall spielte sich gegen 16 Uhr an einer Tankstelle im Ismaninger Ortsteil Fischerhäuser ab. Beamten war dort ein Autofahrer aufgefallen, dem rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr vorgeworfen wird. Als die Polizisten ihn anhalten wollten, gab der Mann Gas und flüchtete.

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Nach einer Verfolgungsfahrt gelang es den Beamten, das Fahrzeug zu stoppen. Der Fahrer verriegelte daraufhin sein Auto von innen und weigerte sich auszusteigen. Als ein Polizist einen Nothammer aus dem Streifenwagen holen wollte, soll der Mann unvermittelt wieder losgefahren sein und dabei einen Beamten angefahren und verletzt haben. Der verletzte Polizist wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizisten eröffneten daraufhin das Feuer auf das Fahrzeug. Der Verdächtige entkam zunächst zu Fuß, woraufhin mehr als 80 Einsatzkräfte, ein Hubschrauber und ein Polizeihund die Suche aufnahmen. Schließlich machten Anwohner den Gesuchten in einem Garten ausfindig und alarmierten die Polizei.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich laut Angaben von BR24 um einen 58-jährigen deutschen Staatsbürger. Er blieb körperlich unversehrt. Ihm werden gefährliche Körperverletzung sowie gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zur Last gelegt.

Eskalation in Braunschweig

Keine Stunde später eskalierte auch in Braunschweig eine Verkehrskontrolle. Gegen 17 Uhr wollten Beamte einen VW Golf anhalten, dessen Versicherungsschutz nicht mehr gültig war. Da der Fahrer die Tür nicht öffnete, schlug ein Polizist mit dem Schlagstock gegen die Scheibe, wie die Ermittler erklärten, „um mit dem Mann Kontakt aufnehmen zu können“.

Der Lenker soll daraufhin angefahren sein und direkt auf einen der Beamten zugesteuert haben. Kurz darauf hielt er noch einmal an. Die Polizisten drohten mehrfach damit, von ihren Schusswaffen Gebrauch zu machen.

Als der Fahrer den Golf erneut beschleunigt haben soll, gaben die Beamten zwei Schüsse auf das Fahrzeug ab. Dennoch wurde der vor dem Wagen stehende Polizist angefahren und verletzt. Auf einem benachbarten Parkplatz konnte der Mann schließlich festgenommen werden, wobei er erheblichen Widerstand leistete.

Insgesamt wurden bei dem Einsatz drei Polizeibeamte verletzt. Ob der Fahrer des Golf durch die abgefeuerten Schüsse verletzt wurde, war zunächst nicht geklärt. Die Ermittlungen sind noch im Gange.