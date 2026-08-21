Unwetter ziehen weiter: Jetzt drohen Sturm, Hagel und Starkregen

Hunderte Feuerwehreinsätze, eingeschlossene Autofahrer, umgestürzte Bäume – und die nächste Unwetterfront zieht bereits auf.

Donnerstag- und Freitagnacht rückten in weiten Teilen Österreichs zahlreiche Feuerwehren wegen heftiger Unwetter aus. Allein im niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha wurden rund 400 Einsätze registriert. Mehrere Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

In Haslau an der Donau befreiten Einsatzkräfte Fahrzeuginsassen, die von steigendem Hochwasser eingeschlossen worden waren. In Maria Ellend traf ein umgestürzter Baum ein Wohngebäude, bei einem weiteren Einsatz fiel ein Baum auf ein geparktes Fahrzeug.

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Anhaltende Unwettergefahr

Im Osten und Südosten des Landes startet der Tag zunächst noch mit einzelnen Sonnenfenstern, rasch abziehende Schauer halten sich nicht lange. Von Oberösterreich über Niederösterreich und Wien bis ins Burgenland sowie in die südliche Steiermark sind zumindest zeitweise freundliche Abschnitte möglich. Im Westen hingegen zeigt sich ein deutlich trüberes Bild: Die Sonne lässt sich dort nur kurz blicken, während sich im Tagesverlauf Regen und Gewitter zunehmend ausbreiten.

Auch am heutigen Freitag ist die Unwettergefahr noch nicht gebannt. Besonders im Westen und Norden des Landes steigt das Gewitterrisiko merklich an. Einzelne Gewitter können dabei kräftig ausfallen und mit Starkregen, Hagel sowie stürmischen Böen einhergehen.

Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich sind dabei besonders im Fokus der Wetterwarnungen. Am Nachmittag nimmt der Wind in Vorarlberg und Nordtirol deutlich zu. Mit dem Abend erfasst die stürmische Entwicklung auch Salzburg und Oberösterreich.

#Österreich: Am Freitag erwartet uns die nächste markante UNWETTERLAGE! Im Westen/Südwesten gehen rasch intensive Regenfälle und Gewitter nieder. Im Osten/Südosten ist dann abends mit Sturm, Regen und Gewittern zu rechnen! #Gewitter#Sturm /CGhttps://t.co/AU8KYD3yeC — Alpinwetter | kachelmannwetter.com (@Alpinwetter) August 20, 2026

Sturm und Hitze

Im weiteren Verlauf verlagert sich die Sturmgefahr nach Osten und macht auch vor Niederösterreich und Wien nicht halt. In einzelnen Regionen sind dabei Windspitzen von über 100 km/h nicht auszuschließen. Neben dem Sturm stellen heftiger Regen und gebietsweise Hagel eine zusätzliche Gefahr dar.

Die Gewitterzellen wandern im Laufe des Tages ostwärts und können bis zum Abend große Teile des Bundesgebiets erreichen. Auch beim Temperaturverlauf zeigt sich am Freitag ein ungewöhnlich starkes Gefälle. Während im Bregenzerwald kaum mehr als 16 Grad erwartet werden, klettern die Werte im Südburgenland auf bis zu 32 Grad bei schwül-heißer Luft.

In Lagen um 2.000 Meter bewegen sich die Temperaturen zwischen neun und 14 Grad.