Österreich vor Wettersturz: Erst 36 Grad, dann schwere Gewitter

Extreme Hitze, schwere Gewitter, Sturmböen – Österreich steht ein turbulentes Wochenende bevor.

Auf Österreich wartet in den nächsten Tagen ein markanter Wetterwechsel. Wie die Experten von Kachelmannwetter prognostizieren, klettert das Thermometer am Donnerstag in Wien noch einmal auf bis zu 36 Grad – ein Wert, den die Fachleute als „extrem heiß“ einstufen. Im Anschluss daran sind laut den Meteorologen „teils schwere Gewitter“ zu erwarten. Auch der Wetterdienst UBIMET warnt für die kommenden Tage vor „heftigen“ Gewittern und einem neuerlichen Anstieg der Temperaturen.

Gewitter & Hitze

Am Donnerstag zeigen sich an der Alpennordseite in den Morgenstunden dichte Wolken mit vereinzelten Regenschauern, die sich zeitweise bis in den Nordosten Österreichs ausbreiten. Im inneralpinen Raum sowie im Süden scheint zunächst die Sonne, doch ab Mittag ziehen in weiten Teilen Österreichs Schauer und stellenweise heftige Gewitter auf. Lediglich im äußersten Südosten bleibt es gebietsweise bis in die Abendstunden trocken – dort wird es mit Höchstwerten zwischen 24 und 33 Grad noch einmal besonders warm.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Der Freitag startet verbreitet mit Regen oder gewittrigen Schauern. Am Vormittag lassen diese zwar vorübergehend nach, doch in weiterer Folge nimmt die Gewitteraktivität erneut zu, lokal besteht Unwettergefahr. Sonnige Abschnitte sind am ehesten in der Südoststeiermark und im Burgenland zu erwarten. Der Wind weht zunächst schwach bis mäßig aus südlicher Richtung, gegen Abend sind im Norden und Osten jedoch Sturmböen aus West möglich. Die Temperaturen bewegen sich von Nordwest nach Südost zwischen 16 und 28 Grad.

Beruhigung am Wochenende

Am Samstag beruhigt sich die Wetterlage spürbar. Die anfangs noch verbreiteten Wolken lockern im Laufe des Vormittags auf, und besonders im Flachland setzt sich die Sonne durch. Im Bergland entwickeln sich rasch Quellwolken, einzelne Schauer oder Gewitter sind jedoch nur zwischen der Silvretta und den Tauern sowie den Karnischen Alpen zu erwarten. An der Alpennordseite weht mäßiger, im Osten auch lebhafter Wind aus West bis Nordwest. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 28 Grad.

Der Sonntag beginnt vielerorts freundlich und sonnig. In der zweiten Tageshälfte steigt vor allem über dem Bergland die Neigung zu Schauern und Gewittern wieder an, während es abseits der Alpen bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken überwiegend trocken bleibt. Gegen Abend sind vereinzelte Schauer oder Gewitter jedoch auch vom Rheintal bis ins Innviertel nicht vollständig auszuschließen. Der Wind dreht auf östliche Richtungen und weht abgesehen von möglichen Gewitterböen schwach bis mäßig.

Die Temperaturen erreichen 23 bis 31 Grad.