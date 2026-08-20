Hagel, Böen, 32 Grad: Österreich erlebt wilden Wettersturz

Nach tagelanger Hitze trifft Österreich ein Wetterumschwung – mit Starkregen, Hagel und Böen, die erste Spuren hinterlassen.

Laut Prognosen des Wetterdienstleisters Ubimet sollte der Donnerstag in Österreich endlich die lang ersehnten Niederschläge bringen – eine willkommene Abwechslung nach den vorangegangenen Hitzetagen, auch wenn die Dürre im Land noch nicht überwunden ist. In Wien entlud sich das Wetter am Donnerstagnachmittag in Form von Starkregen und Hagel, dazu kamen kräftige Windböen. Mehrere Nutzer der Plattform Skywarn Austria dokumentierten die Ereignisse mit Videos auf Facebook.

Besonders heftig traf es das Bundesland Salzburg: In Pinzgau und Pongau führten schwere Gewitter zu 79 Einsätzen von 32 Feuerwehren. Bäche traten über die Ufer, lokale Überflutungen waren die Folge.

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Betroffen war dabei nicht allein die Bundeshauptstadt: Regengüsse waren österreichweit möglich. In jenen Regionen, in denen der Regen noch ausblieb, herrschten hingegen Hitze und Schwüle – im Osten des Landes wurden Tageshöchstwerte von bis zu 32 Grad erreicht.

Freitag ohne Ruhe

Auch der Freitag brachte keine vollständige Wetterberuhigung: Bei Temperaturen von maximal 24 Grad waren weiterhin Gewitter und Regenschauer zu erwarten. Sonnenstunden blieben rar. Besonders im Westen, vom Pinzgau aufwärts, konnten gebietsweise beträchtliche Regenmengen fallen. In Richtung Osten zeigte sich die Sonne zunächst noch häufiger, doch im Tagesverlauf sorgten auch dort dichtere Wolken stellenweise für kräftige Regenschauer.

Ruhigeres Wochenende

Zum Wochenende hin ließ die Niederschlagsaktivität nach: Am Samstag wurden Regenphasen seltener, und auch der Sonntag brachte nur noch vereinzelte Schauer.

Bei Temperaturen, die bereits wieder auf bis zu 28 Grad ansteigen sollten.