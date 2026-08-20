Rote Warnstufe! Heftige Gewitter rollen auf Österreich zu

Die Wetterberuhigung war nur eine kurze Atempause – jetzt rückt die nächste Unwetterfront mit voller Kraft an.

Nach einer kurzen Wetterberuhigung steuert Österreich auf eine neuerliche Unwetterlage zu. Wie die Unwetterzentrale (uwz.at) meldet, strömen bereits ab Donnerstag aus südwestlicher Richtung labile, energiereiche Luftmassen in den Alpenraum – begleitet von einer heranziehenden Kaltfront, die die Situation zusätzlich verschärft.

Für mehrere Bundesländer hat die Unwetterzentrale erhöhte Warnstufen herausgegeben: In Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark gilt die rote Warnstufe aufgrund kräftiger Hagel-Gewitter. Tirol ist mit der orangen Warnstufe belegt, während für Wien, das Burgenland und Kärnten eine Gewitter-Vorwarnung besteht.

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Im Tagesverlauf erreicht die Kaltfront eines über Skandinavien liegenden Tiefdruckkomplexes die Alpen, wodurch die Gewittergefahr in weiten Teilen des Landes erheblich zunimmt. Das Zusammenspiel aus energiereicher Luftmasse und der heranrückenden Front begünstigt die Entstehung heftiger Gewitter mit Unwetterpotenzial. „Aus Westen zieht ein starkes Gewitter über Ihre Region. Im Gewitterbereich kommt es zu Starkregen, Hagel und Sturmböen“, heißt es in einer Aussendung der UBIMET, die dabei vor Unwettern in Niederösterreich warnt.

Mögliche Folgen

Die möglichen Folgen sind weitreichend: Bäche und kleinere Flüsse können rasch und stark anschwellen, in manchen Bereichen sogar über die Ufer treten. Keller können volllaufen, Straßen und Unterführungen zeitweise überflutet werden. Auch das Abwasser- und Kanalnetz kann an seine Kapazitätsgrenzen stoßen.

Im Straßenverkehr drohen Aquaplaning, heftige Windböen sowie eingeschränkte Sichtverhältnisse durch starken Regen. In Hanglagen sind Muren und kleinere Erdrutsche nicht auszuschließen. Hagelschlag kann in der Landwirtschaft erhebliche Schäden verursachen. Zudem sind kurzfristige Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr möglich, und Gewitterböen können Bäume entwurzeln oder Äste abreißen.

Bei all diesen Szenarien handelt es sich um mögliche Auswirkungen, deren Ausmaß je nach konkreter Wetterlage variieren kann. Wer es einrichten kann, sollte den Aufenthalt im Freien meiden. Einzeln stehende Bäume sind als Unterstand ungeeignet; auch Waldgebiete sowie offenes oder erhöhtes Gelände sollten gemieden werden.

Wer sich im oder auf dem Wasser aufhält – ob beim Baden, Surfen oder Segeln – sollte umgehend an Land gehen. Im öffentlichen Verkehr sind Verspätungen einzukalkulieren. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten besonders umsichtig fahren, auf abgebrochene Äste und Hagelbelag achten sowie bei Aquaplaning-Gefahr das Lenkrad fest umgreifen und abrupte Brems- oder Beschleunigungsmanöver vermeiden.

Bei starkem Regen oder Hagel empfiehlt es sich, am Straßenrand oder auf einem Parkplatz anzuhalten; bei Hagelgefahr sollte das Fahrzeug wenn möglich in einer Garage untergestellt werden. Lose Gegenstände wie Blumentöpfe, Gartenmöbel oder Sonnenschirme sollten gesichert oder in geschlossene Räume gebracht werden. Der Kontakt mit Metallzäunen und -geländern ist zu vermeiden, und wertvolle Elektrogeräte wie Computer sollten vom Stromnetz getrennt werden.

Wetteraussichten

Am Donnerstag ziehen in den Morgenstunden und am Vormittag vereinzelt Schauer durch, während bis in den Nachmittag zumindest zeitweise die Sonne scheint. Anschließend steigt die Gewitterneigung von Westen her deutlich an, wobei auch Unwettergefahr mit Sturmböen besteht. Davor spielt der Wind kaum eine Rolle, und mit 27 bis 33 Grad präsentiert sich das Wetter hochsommerlich.

Der Freitag startet gebietsweise mit Regen oder gewittrigen Schauern, die am Vormittag vorübergehend nachlassen, bevor sich neuerlich verbreitet Gewitter mit lokaler Unwettergefahr entwickeln. Gegen Abend sind auch abseits der Gewitter regional Sturmböen aus westlicher Richtung möglich. Die Temperaturen erreichen von Nordwest nach Südost Werte zwischen 20 und 27 Grad.

Am Samstag ziehen besonders im Wald- und Mostviertel immer wieder Schauer und Gewitter durch, während es im östlichen Flachland bei einem Sonne-Wolken-Mix überwiegend trocken bleibt.

Bei lebhaftem, auf West bis Nordwest drehendem Wind werden Höchstwerte zwischen 23 und 28 Grad erwartet.