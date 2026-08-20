Bakterium entdeckt: Lidl ruft beliebtes Protein-Produkt zurück

Ein beliebtes Proteinprodukt aus dem Kühlregal wird zurückgerufen – der Grund ist ein Bakterium, das besonders für Risikogruppen gefährlich werden kann.

Der Lieferant Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG hat einen Rückruf für den „Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g“ eingeleitet, der über Lidl Österreich in den Handel gebracht wurde.

Konkret betroffen ist ausschließlich jenes Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.09.2026. Andere Artikel desselben Lieferanten, die bei Lidl Österreich erhältlich sind, sowie weitere Produkte der Marke Milbona fallen nicht unter diese Maßnahme.

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Gefährliches Bakterium

Wie aus einer Aussendung vom Mittwochabend hervorgeht, wurde in dem Produkt das Bakterium Bacillus cereus nachgewiesen. Dieser Erreger kann Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts auslösen. Besonders gefährdet sind laut der Aussendung Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere, ältere Menschen sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem, bei denen schwere Krankheitsverläufe möglich sind.

Bei durch Bacillus cereus verursachten Magen-Darm-Erkrankungen werden als typische Symptome wässriger Durchfall, Bauchschmerzen oder -krämpfe sowie Übelkeit und Erbrechen beschrieben.

Bacillus cereus hatte zuletzt auch in Milchpulver für Babys für Aufsehen gesorgt.

Rückgabe & Kontakt

Das zurückgerufene Produkt kann in sämtlichen Lidl-Filialen in Österreich abgegeben werden. Der Kaufpreis wird in jedem Fall erstattet – auch ohne Vorlage eines Kassenbons. Für Rückfragen steht der Kundenservice von Lidl Österreich unter der gebührenfreien Nummer 0800/500 810 montags bis freitags zwischen 7.30 und 18.00 Uhr zur Verfügung.