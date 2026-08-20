Stall in Vollbrand: Flammen drohten auf zwei Wohnhäuser überzugreifen

Mitten in der Nacht schlagen Flammen über einem alten Stall zusammen – und bringen gleich zwei Wohnhäuser in Bedrängnis.

In der Nacht auf Donnerstag ist in St. Veit im Pongau ein ehemaliger Stall in Flammen aufgegangen. Das Feuer breitete sich so rasch aus, dass zeitweise zwei angrenzende Wohnhäuser in Gefahr gerieten. Personen oder Tiere kamen laut Feuerwehr nicht zu Schaden.

Der Notruf ging kurz vor Mitternacht, um 23.30 Uhr, bei der Feuerwehr St. Veit ein, wie der Landesfeuerwehrverband mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand – rasches Handeln war gefragt.

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Alarmstufe 4

Starker Funkenflug ließ eine Ausweitung des Feuers auf eine nahe gelegene Wiese und die beiden benachbarten Wohnhäuser befürchten. Zusätzliche Brisanz erhielt die Lage durch im Gebäude gelagerte Schutzgasflaschen, weshalb die Alarmstufe auf 4 angehoben wurde.

Rund 135 Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Veit, Schwarzach, Goldegg, St. Johann im Pongau und Bischofshofen brachten den Brand schließlich gegen 1.30 Uhr unter Kontrolle. Auch Polizei, Rotes Kreuz und der Bürgermeister waren in der Nacht vor Ort.

Aufwendige Wasserversorgung

Das Stallgebäude war nicht mehr zu retten: Aufgrund des Vollbrandes war ein Eindringen für die Feuerwehrleute nicht möglich. Unter schwerem Atemschutz gelang es den Einsatzkräften dennoch, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Die Wasserversorgung wurde zunächst über zwei Saugstellen an einem angrenzenden Teich sichergestellt.

Da dessen Kapazität begrenzt war, richtete die Feuerwehr zusätzlich eine Relaisleitung vom Putzengraben ein.