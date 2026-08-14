Nach Waldbrand – ÖBB warnt vor Verspätung: Feuerwehreinsatz auf Südbahnstrecke

Ein Waldbrand in Niederösterreich hält hunderte Einsatzkräfte in Atem – und trifft nun auch Pendler auf einer wichtigen Bahnstrecke.

Der Großbrand im Bereich St. Egyden am Steinfeld zieht mittlerweile auch Konsequenzen für den Bahnbetrieb nach sich: Auf der Südbahn ist der Zugverkehr zwischen Wiener Neustadt Hauptbahnhof und Neunkirchen aufgrund des laufenden Feuerwehreinsatzes derzeit beeinträchtigt. Das teilten die ÖBB in einer aktuellen Meldung mit.

Fahrgäste müssen auf diesem Abschnitt mit Verspätungen von bis zu zehn Minuten rechnen. Wann die Einschränkungen aufgehoben werden, ist bislang nicht bekannt.

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Großeinsatz im Föhrenwald

Wenige Kilometer vom betroffenen Streckenabschnitt entfernt läuft in St. Egyden am Steinfeld unterdessen ein Großeinsatz gegen einen ausgedehnten Waldbrand im Föhrenwald. Rund 700 Einsatzkräfte aus 84 Feuerwehren befinden sich im Kampf gegen die Flammen, die höchste Brandalarmstufe B4 wurde ausgerufen. Nach Angaben von Feuerwehr und Behörden hat sich das Feuer auf rund 100 Hektar Fläche ausgedehnt und zählt damit zu den größten Waldbränden in Niederösterreich der vergangenen Jahre.

Teile von Neusiedl am Steinfeld wurden evakuiert; rund 150 Personen mussten laut Feuerwehr und Rotem Kreuz ihre Häuser verlassen, für sie wurde eine Notunterkunft vorbereitet. Zeitweise näherte sich das Feuer laut Angaben der Feuerwehr auf etwa 100 Meter an Wohngebäude an.

Wechselnde Windverhältnisse erschweren die Löscharbeiten erheblich. Im Einsatz sind neben den Feuerwehrkräften auch Hubschrauber, der Flugdienst, spezialisierte Waldbrandeinheiten sowie das Rote Kreuz.

Der Großeinsatz wird voraussichtlich mindestens bis Samstagfrüh andauern.

Reisenden wird geraten, ihre Verbindungen vorab über die ÖBB-Fahrplanauskunft zu prüfen.