Urlaub endet blutig: Schäferhund attackiert zwei Urlauber

Ein Morgenspaziergang in Tirol endet für zwei Urlauber im Krankenhaus – ein Schäferhund greift unvermittelt an.

Beim Morgenspaziergang in St. Jakob am Pillersee wurden am Donnerstag zwei Personen von einem Schäferhund gebissen und verletzt – beide mussten anschließend ins Krankenhaus. Betroffen waren ein 85-jähriger Wiener sowie eine 48-jährige Italienerin. Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr.

Unterschiedliche Verletzungen

Die Frau zog sich Verletzungen an der linken Hand zu, der Mann wurde am rechten Schienbein verletzt. Beide kamen ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol.

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Während der 85-Jährige die Klinik nach der Behandlung wieder verlassen konnte, musste die 48-Jährige aufgrund schwererer Verletzungen an der Hand operiert werden. Gegen den 64-jährigen Hundebesitzer aus Bozen wurde Anzeige erstattet, die Ermittlungen sind eingeleitet.