Falle in der Dunkelheit: Täter lassen gefällten Baum auf der Straße liegen

Dunkel, nass, unbemerkt: In Dornbirn blockierte ein absichtlich gefällter Baum eine Straße – die Ermittlungen laufen.

Am Samstagabend blockierte ein gefällter Baum die Gütlestraße in Dornbirn und stellte eine erhebliche Gefahr für den Fahrzeugverkehr dar.

Zwischen 22.45 Uhr und 23.13 Uhr fällten bislang unbekannte Täter einen Baum an der Gütlestraße – einer unbeleuchteten Straße im Stadtgebiet Dornbirn. Der Baum stürzte laut Polizei unmittelbar hinter einer scharfen Kurve auf die regennasse Fahrbahn und versperrte diese zur Gänze. Besondere Brisanz erhielt der Vorfall durch die fehlende Straßenbeleuchtung, die das Hindernis für herannahende Fahrzeuge kaum erkennbar machte.

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Rasche Sperrung

Die Stadtpolizei riegelte den betroffenen Abschnitt in beiden Richtungen ab, während die Feuerwehr anrückte, den Baum zersägte und die Fahrbahn wieder freimachte. Der rasche Einsatz ermöglichte eine zügige Wiederherstellung der Verkehrsverbindung.

Zusätzlich zu diesem Vorfall stürzte in der Ortschaft Wieden ein weiterer Baum auf ein Privatgrundstück und von dort auf die Straße – dabei wurden ein geparktes Auto sowie ein Stromkasten beschädigt. Auch in diesem Fall rückte die Feuerwehr aus, zersägte den Baum und räumte die Fahrbahn.

Laufende Ermittlungen

Die genauen Hintergründe der Vorfälle sind derzeit noch nicht geklärt. Die Ermittlungen der Polizei richten sich auf die Identifizierung jener Personen, die für das vorsätzliche Fällen des Baumes auf der Gütlestraße verantwortlich sind.

Im Mittelpunkt steht dabei die bewusst herbeigeführte Gefährdung des Straßenverkehrs.