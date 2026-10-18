„Grenze überschritten“: Monika Ivkic nach Auftritt brutal attackiert (VIDEO)

Ein Auftritt endet nicht mit Applaus, sondern mit einem Angriff – Sängerin Monika Ivkic erhebt schwere Vorwürfe gegen eine Clubbesitzerin.

Nach einem Auftritt in Offenbach am Main hat die Sängerin Monika Ivkic schwere Vorwürfe gegen eine Clubbesitzerin erhoben. Über Instagram schilderte sie, was sie nach dem Konzert erlebt haben will – und die Schilderungen sind erschreckend.

Statt eines professionellen Abschlusses des Abends sei sie mit Beleidigungen und Erniedrigungen konfrontiert worden, schreibt Ivkic. Dazu kommt der Vorwurf, dass ihr vereinbartes Honorar nicht vollständig ausgezahlt wurde.

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Angriff vor dem Club

Als sie vor dem Club wartete, soll die Besitzerin ihr das restliche Geld hinterhergeworfen und sie körperlich angegriffen haben. „Statt eines professionellen Umgangs erlebte ich einen körperlichen Angriff, Beleidigungen, Erniedrigungen und Unannehmlichkeiten bei der Auszahlung des vereinbarten Honorars“, so die Sängerin in ihrem Posting. Sie betonte, dass sie in ihrer Karriere schon einiges erlebt habe – doch dieser Vorfall habe jede Grenze menschlichen Anstands überschritten.

Warnung an Kollegen

Gegenüber dem Portal Avaz erklärte Ivkic, dass sie diesmal nicht schweigen wolle. Ihr gehe es nicht um Aufmerksamkeit, sondern darum, Kolleginnen und Kollegen zu warnen: „Ich möchte nicht, dass irgendjemand von meinen Kollegen das erlebt, was ich erlebt habe.“

Zugleich stellte sie klar, dass der Musikerberuf Respekt verdiene und sie ihre berufliche Integrität nicht preisgeben werde. Die Namen der beteiligten Personen nannte sie bislang nicht öffentlich. Eine Stellungnahme der beschuldigten Clubbesitzerin liegt bislang nicht vor.