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Steinwurf

Kinder warfen Steine auf Autobahn – Polizei sucht Zeugen

Kinder warfen Steine auf Autobahn – Polizei sucht Zeugen
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Steine von der Brücke, Autos in Gefahr – an der A14 in Wolfurt wiederholt sich ein erschreckender Vorfall innerhalb von nur 24 Stunden.

Auf der Rheintalautobahn A14 in Wolfurt (Vorarlberg) kam es am Samstagnachmittag zu einem gefährlichen Zwischenfall: Von der Autobahnbrücke der Montfortstraße warfen zwei Kinder gegen 15.00 Uhr Steine auf die darunter verlaufende Fahrbahn. Mindestens zwei Fahrzeuge, die in Richtung Deutschland unterwegs waren, wurden dabei beschädigt. Bei einem der Autos durchschlug ein Stein die Heckscheibe.

Flucht & Fahndung

Nach der Tat flüchteten die beiden tatverdächtigen Kinder – eines mit einem E-Scooter, das andere mit einem Fahrrad. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos, die Jugendlichen konnten nicht gestellt werden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Dornbirn unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8141 zu melden.

Vorfall am Vortag

Bereits am Vortag hatte es an derselben Brücke einen vergleichbaren Vorfall gegeben: Dabei wurde ein in Richtung Tirol fahrendes Auto beschädigt.

Einen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen schließt die Polizei nicht aus.

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