Katze schickt Balkan-Star ins Krankenhaus

Eine spontane Begegnung auf der Straße endet für Zorana Micanovic im Notfallzentrum – der Übeltäter hat vier Pfoten.

Ein kurzer Moment der Zuneigung endete für Zorana Micanovic mit einem Krankenhausbesuch. Die 21-jährige Sängerin wurde in der Nacht auf Freitag in das Belgrader Notfallzentrum eingeliefert – mit einer blutenden, sichtbar verletzten Hand. Der Auslöser des Ganzen war denkbar unspektakulär: Auf der Straße war Micanovic einer Katze begegnet und hatte versucht, das Tier zu streicheln.

Das Tier reagierte auf diese freundliche Geste jedoch wenig erfreut und biss zu. Da Katzenbisse an der Hand grundsätzlich medizinisch abgeklärt werden sollten, wurde die Sängerin umgehend ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde die Wunde versorgt und laut serbischen Medien wurden entsprechende Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet.

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Zur weiteren Beobachtung blieb Micanovic zunächst in ärztlicher Obhut. Inzwischen hat sie sich selbst zu dem Vorfall geäußert. Gegenüber dem Portal Telegraf erklärte sie, der Biss sei „ziemlich tief“ und befinde sich an einer ungünstigen Stelle. Die Ärzte hätten deshalb alle notwendigen Maßnahmen ergriffen. Für ihre Fans gibt es dennoch keinen Grund zur Sorge: Micanovic betonte, dass es ihr gut gehe.

Balkan-Star mit Potenzial

Wer mit serbischer Pop- und Folk-Musik nicht vertraut ist, wird den Namen Zorana Micanovic hierzulande möglicherweise nicht auf Anhieb einordnen können. Auf dem Balkan hingegen gilt sie bereits seit ihren Teenagerjahren als bekannte Größe. Mit 16 Jahren stand sie bei der Castingshow „Zvezde Granda“ auf der Bühne – einem Format, das sich grob mit den großen deutschsprachigen Musikcastingshows vergleichen lässt und über die Jahre eine Reihe erfolgreicher Künstler in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens hervorgebracht hat.

Auch wenn Micanovic damals das Finale verpasste, erkannte Produzent und Musiker Aleksandar Milic „Mili“ ihr Potenzial und gab ihr den Song „Sikter“. Der Schritt erwies sich als goldrichtig: Das Lied schoss 2021 unmittelbar nach seiner Veröffentlichung in die Höhe, landete in mehreren Balkan-Ländern in den Trends und soll auf YouTube sogar in Österreich zeitweise bis auf Platz zwei geklettert sein.

Seither hat Micanovic zahlreiche weitere Songs veröffentlicht und unter anderem mit MC Stojan und Breskvica zusammengearbeitet.