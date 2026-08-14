Weniger Gäste, mehr Kosten: Kult-Pizzeria kämpft ums Überleben

Zwei Grazer Pizzerien, ein Insolvenzverfahren – und trotzdem bleiben die Türen geöffnet. Die Zahlen dahinter sind ernüchternd.

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der H&T Gastronomiebetriebs GmbH ist eröffnet worden. Wie der Alpenländische Kreditorenverband am Freitag mitteilte, belaufen sich die offenen Verbindlichkeiten des Unternehmens, das in Graz zwei Lokale unter dem Namen „Pizzaiolo“ führt, auf knapp 166.000 Euro. Neun Beschäftigte sind von der Insolvenz betroffen.

Beide Standorte – jener am Karmeliterplatz, der 2019 seinen Betrieb aufnahm, sowie das Lokal am Dietrichsteinplatz – sollen trotz des laufenden Verfahrens weiterhin geöffnet bleiben.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Steigende Kosten

Als Ursache für die finanzielle Schieflage nennt der Kreditorenverband rückläufige Umsätze in den vergangenen Monaten bei gleichzeitig gestiegenen Betriebskosten. „Als Insolvenzursache wird angeführt, dass in den letzten Monaten Umsatzrückgänge zu verzeichnen waren. Andererseits sind mit dem Betrieb verbundene Kosten wie Miete, Energie und Wareneinsatz gestiegen“, heißt es seitens des Verbands.

Hinzu kommt ein weiterer Effekt: „Die erforderlichen Preiserhöhungen bei Getränken und Speisen haben insgesamt dazu geführt, dass weniger Umsatz erzielt werden konnte.“