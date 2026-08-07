Meeresfrüchte, Pizza – und jetzt Insolvenz: Kultlokal vor dem Aus

Ein Grazer Kultlokal mit Meeresblick auf der Speisekarte – doch hinter den Kulissen braute sich eine Insolvenz zusammen.

Das Casa Costiera gehörte zu den bekannteren Adressen der Grazer Gastronomie: Das Lokal befand sich mitten in der Innenstadt, nur eine Quergasse vom Hauptplatz entfernt und unmittelbar hinter dem Landhaus. Unter dem Leitgedanken „Cucina di Mare & Pizzeria“ hatte sich das Lokal auf Meeresfrüchte und Pizza spezialisiert.

Während die Website des Unternehmens nach wie vor auf einen laufenden Betrieb – einschließlich einer zweiten Filiale in Salzburg – hinweist, schloss der Grazer Standort bereits im März seine Türen. Laut Mitteilung der Betreiber sollen die Standorte in Salzburg und Caorle erhalten bleiben. Der Alpenländische Kreditorenverband hat nun das Insolvenzverfahren über die Betreiberfirma bekanntgegeben.

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Insolvenzverfahren eröffnet

Auf Antrag eines Gläubigers eröffnete das Landesgericht für ZRS Graz ein Insolvenzverfahren über die Casa Costiera Graz GmbH. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet; Salvatore Moretti zeichnete als Geschäftsführer und Alleingesellschafter verantwortlich und übernimmt nun die Rolle des Liquidators. Trotz eines Jahresumsatzes von rund 720.000 Euro und eines Teams von 13 Beschäftigten sieht sich die Gesellschaft mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert.

Wie hoch die Verbindlichkeiten tatsächlich ausfallen und welches Vermögen noch vorhanden ist, bleibt vorerst offen – ein vollständiger Vermögensüberblick liegt noch nicht vor. Die Klärung dieser Fragen obliegt der bestellten Insolvenzverwalterin, der Grazer Kanzlei Kaan Cronenberg Rechtsanwälte GmbH.

Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 15. September anmelden.

Die Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für den 29. September um 11.30 Uhr terminiert.