Ein Direktor, eine Kommission und ein Verdacht, der nicht verschwindet. In Kärnten stehen nun Zahlen, Stunden und Aussagen gegeneinander.

Ein Kärntner Schuldirektor sieht sich nach einem bereits festgestellten Diskriminierungsfall mit neuen Beschwerden konfrontiert. Dabei geht es um eine mutmaßliche Bevorzugung männlicher Bewerber, um einander widersprechende Angaben zu Neueinstellungen und um interne Umbesetzungen. Die Bildungsdirektion behandelt den Fall ab sofort mit höchster Priorität, außerdem ist ein dienstrechtliches Verfahren anhängig.

Nach Angaben der Kleinen Zeitung soll der Direktor zu Schulbeginn gesagt haben, er wolle „nach allem, was war“ nur noch männliche Lehrkräfte anstellen. Vorangegangen war eine Feststellung der Gleichbehandlungskommission, die dem Direktor diskriminierendes Verhalten gegenüber Lehrerinnen attestiert hatte. Innerhalb des Kollegiums wird außerdem der Vorwurf erhoben, Gefährdungsmeldungen würden zurückgehalten.

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Eine Lehrerin, die das kritisiert hatte, soll ihre Funktion als Beratungslehrerin eingebüßt haben. Die dadurch frei gewordenen Stunden seien, so das Kollegium, an die Lebensgefährtin des Direktors gegangen.

Drei Vorwürfe

Die Vorwürfe lassen sich auf drei Punkte verdichten. Da ist zunächst die kolportierte Äußerung des Direktors, künftig nur noch Männer einzustellen. Hinzu kommt die Frage, wie mit Gefährdungsmeldungen umgegangen wird. Der dritte Punkt ist die Umbesetzung auf dem Posten der Beratungslehrerin, deren Stunden laut Kollegium an die Lebensgefährtin des Direktors übergegangen sein sollen. Erhoben werden die Vorwürfe aus dem Kollegium, sie betreffen Abläufe an der Schule.

Widersprüchliche Angaben

Der Direktor dementiert die Aussage. Nie habe er angekündigt, ausschließlich Männer aufnehmen zu wollen. Bei der Personalauswahl wirke er nach eigener Darstellung nur indirekt mit, die endgültige Entscheidung liege bei der Bildungsdirektion.

Die Behörde schildert den Ablauf anders: Demnach führt die Schulleitung das Auswahlverfahren durch und schlägt die erstgereihte Person vor. Auch bei den Neueinstellungen weichen die Angaben voneinander ab. Der Direktor spricht von zwei Frauen und drei Männern, die Bildungsdirektion nennt vier Männer und eine Frau.

Dass Gefährdungsmeldungen zurückgehalten würden, treffe nicht zu, sagt der Direktor. Die betroffene Lehrerin solle sich stärker um Schüler in einer Time-out-Gruppe kümmern, weil dort mehr Betreuung nötig sei. Ihre bisherigen Aufgaben übernehme nun der Mobile Dienst. Seine Lebensgefährtin sei seit 2020 für Schüler- und Bildungsberatung zuständig und dafür ausgebildet, erklärt der Schulleiter. Das sei keine Tätigkeit als Beratungslehrerin.

Das Lehrerkollegium hat die neuen Vorwürfe am 12. Oktober an die Bildungsdirektion herangetragen. Am 2. November erklärte Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ), ihm seien keine neuen Beschwerden bekannt. Die Weisung, die er der Bildungsdirektion inzwischen mündlich erteilt hat, lautet, dem Fall „oberste Priorität einzuräumen“.

Gegen den Schulleiter läuft ein dienstrechtliches Verfahren. Wann es abgeschlossen wird und welche Konsequenzen daraus folgen könnten, ist offen.