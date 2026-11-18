Eine Mail, neue Bankdaten, fünf Überweisungen. Bei Sloweniens Autobahnbetreiber verschwinden Millionen, obwohl die Warnung längst da war.

Insgesamt 2,6 Millionen Euro hat Dars zwischen 2. und 6. November auf ein Auslandskonto transferiert, wie RTV Slowenien berichtet. Zwei der Überweisungen konnten wieder rückgängig gemacht werden, rund 1,8 Mio. Euro dürften dennoch ins Ausland gelangt sein. Hintergrund der Zahlungen war die Annahme, das Geld gehe an die Strabag. Laut RTV Slowenien wurden zwei Transfers storniert, fünf Überweisungen blieben hingegen aufrecht. Ein Teil der Summe soll über Deutschland in die Niederlande weitergeleitet worden sein, der übrige Teil vermutlich nach Bulgarien und Rumänien.

Gefälschte Bankdaten

Per E-Mail traten die Betrüger als Strabag auf und gaben geänderte Bankdaten bekannt. Die zuständige Finanzabteilung von Dars sei intern rechtzeitig vor möglichem Phishing gewarnt worden. Trotzdem wickelte sie fünf Überweisungen ab, ohne dass die Finanzdirektorin diese freigegeben hatte.

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Dars hat Strabag über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Der Baukonzern arbeitet mit den zuständigen Ermittlungsbehörden zusammen. Die slowenische Polizei bestätigte, dass sie wegen des Dars-Betrugsfalls ein Vorverfahren wegen des Verdachts auf eine Straftat führt und Informationen sammelt.

Bei einer internen Überprüfung wurde weder ein Missbrauch noch ein unbefugter Zugriff auf die IT-Systeme von Strabag festgestellt. Gegenüber der APA erklärte Strabag: „Unsere Systeme waren nach den vorliegenden Erkenntnissen nicht kompromittiert.“ In Österreich hatte zuerst die Kleine Zeitung über den Fall berichtet.

Autobahnbetreiber Dars

Dars ist der staatliche Autobahnbetreiber Sloweniens. Strabag errichtet dort im Rahmen eines Konsortiums ein Verbindungsstück der Schnellstraße Velenje-Koroška im Los A Velenje samt zugehöriger Infrastruktur. Die Trasse gehört zur dritten Entwicklungsachse, dem Nordkorridor zwischen Velenje und Slovenj Gradec. Damit soll die Mobilität zwischen der österreichischen und der kroatischen Grenze verbessert werden. Der Auftragswert liegt bei 194 Mio. Euro.