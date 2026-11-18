Zwölf Stunden Vorsprung locken Gamer ans andere Ende der Welt. Doch auf einer Konsole kann der Trick am Ende richtig teuer werden.

Zahlreiche Gamer setzen den Standort ihrer Konsole auf Neuseeland, um das Spiel um bis zu zwölf Stunden früher starten zu können. Auf der Xbox gelingt das Manöver mitunter, auf der PlayStation droht dagegen die Sperre des Kontos.

In manchen Weltregionen ist der Titel bereits spielbar. Laut 20 Minuten probieren Fans in den sozialen Netzwerken derzeit den Neuseeland-Trick aus. Rockstar Games nennt Donnerstag, den 19. November 2026, als Veröffentlichungstermin von Grand Theft Auto VI. GTA 6 wird am 19. November 2026 um 00:00 Uhr Ortszeit verfügbar, der Veröffentlichungsplan nennt Neuseeland und Österreich als Regionen dieses Mitternachtsstarts.

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Rockstar sagt allerdings nicht zu, dass der vorgezogene Zugang tatsächlich funktioniert. Wer das Spiel erst nach der Umstellung kauft, braucht häufig eine Rechnungsadresse und eine Zahlungsmethode, die zu Neuseeland passen. Die Umstellung der Zeitzone soll den Spielstart nach vorne holen. Wer den Standort der Konsole auf Neuseeland ändert, kann den Titel mitunter vorzeitig starten. Rockstar zufolge gibt es jedoch keine generelle Garantie, dass das klappt.

Xbox und PlayStation

Auf der Xbox genügt häufig ein Wechsel des Standorts nach Neuseeland, um früher loszulegen. Anders sieht es bei der PlayStation aus. Dort braucht es ein neues Konto, das in Neuseeland registriert ist, und der Kauf muss im neuseeländischen Store abgewickelt werden.

Sony verlangt bei der Anmeldung das tatsächliche Wohnsitzland. In den Nutzungsbedingungen heißt es: „Sollten Sie uns gegenüber unrichtige Angaben machen, behalten wir uns vor, die betroffenen Konten zu sperren.“ Im schlimmsten Fall sind sämtliche digitalen Spiele und Inhalte des Kontos verloren. Auf X schildern mehrere Nutzer, von Sperren betroffen zu sein.

Regionsgebundene Codes

Rockstar rät dazu, Codes in jenem Land zu kaufen, in dem das Plattformkonto geführt wird. Auf der PlayStation sind Codes für GTA 6 an die Region gebunden. Konten aus Österreich oder der Schweiz können deshalb keinen Code einlösen, der aus Ozeanien stammt.

Auf der Xbox existiert laut Rockstar keine Regionssperre. Die Plattform Gamestar verweist auf einen Dataminer, der in den Spieldateien für Australien und Neuseeland auf fehlende Daten im Kernbereich gestoßen ist. Es handelt sich dabei um 704 KB.