Zwei Unbekannte, ein Messer, keine Beute. Ein Angriff mitten im Park endet für einen 43-Jährigen im Krankenhaus, die Täter bleiben verschwunden.

Zwei Unbekannte haben am Dienstagnachmittag im Alois-Drasche-Park in Wien-Wieden einen 43-Jährigen angegriffen. Im Handgemenge stach einer der beiden dem Mann mit einem Messer in den Rücken, danach ergriffen die Täter die Flucht, ohne etwas erbeutet zu haben.

Zur Tat kam es gegen 16.45 Uhr im Alois-Drasche-Park in Wien-Wieden. Zwei bislang unbekannte Täter gingen auf den Mann los, der sich zur Wehr setzte. Dabei zückte einer der Angreifer ein Messer und verletzte den 43-Jährigen im Rücken.

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Die Polizei hielt fest: „Laut Angaben der Polizei soll er auch die Lunge getroffen haben.“ Der Verletzte suchte aus eigener Kraft ein Krankenhaus auf, von dort aus wurde die Polizei alarmiert. Die Täter liefen ohne Beute davon, in welche Richtung, ist unbekannt.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, übernommen. Die Beamten ersuchen um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern. „Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden unter der Telefonnummer 01/31310 43800 entgegengenommen.“

Überfälle am Montag

Schon am Montag war es in Wien-Margareten zu zwei Überfällen gekommen. Bei der Haltestelle Kliebergasse wurde ein 39-jähriger Mann mit einer Eisenstange am Kopf verletzt. Wenig später stießen Polizisten auf ein weiteres Opfer: Ein 40-jähriger Mann war attackiert und um sein Bargeld gebracht worden.

Im Zuge der Fahndung nahmen die Beamten einen 22-jährigen Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit fest. Er soll versucht haben, die Eisenstange hinter einem Elektrokasten zu verstecken.