Messerstich im Stadtpark: Fünf Männer überfallen junges Pärchen

Ein Abend im Wiener Stadtpark endet mit Messerstich und Festnahmen – zwei Täter sind noch auf der Flucht.

Am späten Freitagabend kam es im Stadtpark in Wien-Landstraße zu einem schweren Gewaltvorfall. Ein 18-Jähriger befand sich gemeinsam mit seiner Freundin auf einer Parkbank, als eine Gruppe von fünf Männern auf sie zukam. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug die Situation ohne weitere Vorwarnung in offene Gewalt um – die Männer gingen auf das Paar ein, schlugen und traten auf die beiden Opfer ein.

Der junge Mann leistete Gegenwehr und konnte so verhindern, dass ihm seine Geldbörse und seine Armbanduhr abgenommen wurden. Im weiteren Verlauf des Angriffs zog einer der Täter ein Messer und verletzte den 18-Jährigen damit an der Hand. Daraufhin flüchteten alle fünf Angreifer vom Tatort.

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Drei Festnahmen

Alarmiert durch Zeugenaussagen leitete die Polizei umgehend eine Fahndung ein, in deren Verlauf drei der Verdächtigen gestellt und vorläufig festgenommen werden konnten. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 20-jährigen russischen Staatsangehörigen, einen 22-Jährigen ohne geklärte Staatsbürgerschaft sowie einen 23-jährigen Österreicher. Der 20-Jährige zeigte sich im Zuge der Amtshandlung laut Polizeiangaben zunehmend aggressiv, sodass seine Festnahme nur unter Einsatz von Körperkraft vollzogen werden konnte.

Die Berufsrettung Wien versorgte beide Opfer noch am Tatort medizinisch; der 18-Jährige trug eine Schnittverletzung an der Hand davon.

Die Suche nach den zwei noch flüchtigen Tatverdächtigen dauert an, das Landeskriminalamt Wien führt die weiteren Ermittlungen.