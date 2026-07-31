Brutaler Angriff am Südtiroler Platz: Opfer mit Nasenbeinbruch im Spital

Ein ruhiger Abend auf einer Parkbank endet mit Nasenbeinbruch und Festnahme – der Täter kannte sein Opfer nicht.

Am Donnerstagabend kam es am Südtiroler Platz in Wien-Wieden zu einem brutalen Angriff: Ein 31-Jähriger schlug ohne jegliche Vorgeschichte auf einen 34-Jährigen ein, der gemeinsam mit seinem Bruder und dessen Freundin auf einer Parkbank saß. Der Täter war dem Opfer völlig unbekannt.

Wie Polizeisprecherin Irina Steirer mitteilte, traf den Mann ein Faustschlag ins Gesicht sowie ein weiterer auf die Schulter. Der 34-Jährige zog sich dabei einen Nasenbeinbruch sowie eine Schädelprellung zu. Die Berufsrettung versorgte ihn noch vor Ort und transportierte ihn anschließend in ein Wiener Krankenhaus.

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Widerstand bei Festnahme

Als die Polizei eintraf, hielt sich der Angreifer noch immer in der Nähe des Tatorts auf. Gegenüber den Beamten zeigte er sich zunehmend unkooperativ und aufbrausend: Er schrie lautstark und spuckte den Uniformierten vor die Füße. Mehrmalige Aufforderungen, dieses Verhalten zu unterlassen, blieben wirkungslos.

Die Beamten entschieden sich daraufhin zur Festnahme – wobei der 31-Jährige auch dabei Widerstand leistete, auf die Polizisten einschlug und versuchte, sie zu kratzen. Mit körperlichem Einsatz gelang es den Beamten schließlich, ihn zu überwältigen.

Gegen den Mann wurden sowohl straf- als auch verwaltungsrechtliche Anzeigen erstattet.