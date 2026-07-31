Messerangriff in Favoriten: 15-Jähriger festgenommen

Ein Messerangriff in Wien-Favoriten, ein 19-Jähriger kämpft ums Leben – jetzt sitzt ein 15-Jähriger in Haft.

Rund zwei Wochen nach einem Messerangriff in Wien-Favoriten hat die Polizei am Donnerstag einen 15-Jährigen festgenommen. Der Jugendliche soll in der Nacht auf den 18. Juli kurz nach Mitternacht am Laubeplatz einen 19-Jährigen durch mehrere Stiche lebensgefährlich verletzt haben. Zeugen beobachteten die Auseinandersetzung und alarmierten die Einsatzkräfte.

Die eintreffenden Beamten fanden das Opfer blutend und mit mehreren Stichverletzungen am Boden vor. Laut Zeugenangaben hatte der Angreifer den Tatort zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen und war in Richtung Alxingergasse stadtauswärts geflohen. Bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien übernahmen Beamte der WEGA die Erstversorgung des Verletzten. Der 19-Jährige wurde anschließend in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht, wo er um sein Leben kämpfte.

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Verdächtiger schweigt

Die Ermittlungen wurden von der Außenstelle Süd des Landeskriminalamts übernommen. Im Zuge der Erhebungen wurde der 15-jährige syrische Staatsbürger als Tatverdächtiger identifiziert und schließlich festgenommen. Zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat lagen auch knapp zwei Wochen nach dem Vorfall keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Der Verdächtige verweigerte die Aussage und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt überstellt.

Auch das ebenfalls aus Syrien stammende Opfer machte bislang keine Angaben, die zur Aufklärung des Falls beitragen konnten.