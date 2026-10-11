NBA-Star Doncic bricht sein Schweigen: „Kann nicht noch eine Saison so leben“

Ruhm, Millionen, Weltklasse-Basketball – und trotzdem fehlt Luka Doncic das Wichtigste in seinem Leben.

NBA-Star Luka Doncic kämpft mit der Trennung von seinen Kindern – und spricht offen darüber.

Mehrere Monate lang konnte der slowenische Basketballer der Los Angeles Lakers seine beiden Töchter Gabriela und Olivia kaum sehen. In einem Gespräch mit *Sports Illustrated* schilderte er die emotionale Schwere dieser Situation ungewohnt direkt: „Man möchte jeden Tag bei seinen Kindern sein. Ich habe meine, was, vier oder fünf Tage gesehen? Das ist unmöglich.„

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Familiäre Belastung

Hintergrund der familiären Belastung sind Unstimmigkeiten über den Aufenthaltsort der Kinder sowie deren Reisen in die USA. Im Dezember 2025 reiste Doncic eigens nach Slowenien zurück, um bei der Geburt seiner zweiten Tochter Olivia dabei zu sein. Die Mutter der beiden Mädchen ist Anamaria Goltes.

Trotz der persönlichen Belastungen zeigte Doncic auf dem Spielfeld weiterhin starke Leistungen und gilt als zentrale Figur bei den Lakers. Doch die Zerrissenheit zwischen beruflichen Verpflichtungen und dem Wunsch nach familiärer Nähe hinterlässt sichtbare Spuren. „Ich kann nicht noch eine Saison wie diese durchmachen„, betonte er unmissverständlich.

Vorsichtige Hoffnung

Ob sich die Situation künftig verbessern wird, bleibt offen. Doncic selbst gibt sich vorsichtig zuversichtlich: „Ich hoffe es. Wir wissen es noch nicht, aber ich hoffe es.“