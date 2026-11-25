Eine junge Frau erlitt bei einer gynäkologischen Untersuchung in Zell am See Schmerzen und Blutungen. Der damals behandelnde Oberarzt hat nun einer Diversion mit 2.000 Euro Geldbuße und 5.720 Euro Schmerzengeld zugestimmt.

Der Fall geht auf den 20. April 2025 zurück. Eine Patientin Anfang 20 war wegen Schmerzen im Unterbauch ins Tauernklinikum in Zell am See gekommen. Was bei der anschließenden Untersuchung geschah, beschäftigte später das Landesgericht Salzburg.

Patientin bat den Arzt aufzuhören

Laut dem von der „Kronen Zeitung“ wiedergegebenen Strafantrag schrie die Frau während der Untersuchung vor Schmerzen, rief „Stopp“ und bat den Mediziner, aufzuhören. Der Arzt soll die Untersuchung dennoch fortgesetzt haben. Die Patientin erlitt dabei Blutungen im Intimbereich.

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Ein im Auftrag der Staatsanwaltschaft erstelltes Gutachten belastete den Oberarzt: Demnach war die beanstandete Untersuchung medizinisch nicht notwendig und entsprach nicht den fachlichen Standards. Nach Einschätzung des Experten hätte eine Ultraschalluntersuchung ausgereicht. Auch die Aufklärung der Patientin wurde beanstandet.

Arzt bestritt die Vorwürfe

Beim ersten Verhandlungstag am 25. März 2026 wies der Mediziner die Vorwürfe zurück. Er habe die Schmerzen der Patientin wahrgenommen, hielt sein Vorgehen aber für erforderlich. „Fachlich musste ich das machen“, erklärte er laut „Kronen Zeitung“ vor Gericht.

Die Blutung habe er nicht bemerkt. Außerdem vertrat er die Ansicht, die Frau ausreichend aufgeklärt zu haben, und stellte das belastende Gutachten infrage. Der Prozess wurde vertagt, um mögliche psychische Folgen der Untersuchung abzuklären.

Gutachterin stellte Panikattacken fest

Eine neuropsychiatrische Sachverständige stellte schließlich eine Anpassungsstörung mit Panikattacken fest. Diese sei teilweise durch die Untersuchung ausgelöst worden und stelle eine schwere Gesundheitsschädigung dar. Bei der Prozessfortsetzung am 25. November 2026 sah die Richterin laut aktuellem „Krone“-Bericht jedoch keinen nachweisbaren Verletzungsvorsatz. Sie ging von fahrlässiger Körperverletzung aus und bot dem inzwischen in Deutschland tätigen Arzt eine Diversion an.

Der Mediziner akzeptierte: Er soll 2.000 Euro Geldbuße an das Landesgericht und 5.720 Euro Schmerzengeld an die Patientin zahlen. Dafür hat er laut Bericht sechs Monate Zeit. Bei Erfüllung der Auflagen wird das Strafverfahren eingestellt.

Was die Diversion bedeutet

Eine erfolgreich abgeschlossene Diversion beendet ein Strafverfahren ohne Schuldspruch und ohne strafgerichtliche Verurteilung. Es gibt dadurch auch keinen Eintrag im Strafregister. Werden die vereinbarten Verpflichtungen nicht erfüllt, kann das Verfahren fortgesetzt werden.