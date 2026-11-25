Unbefugte griffen im Online-Shop eines Schuhhändlers Kundendaten ab. Die Gefahr beginnt womöglich erst jetzt, per Post, Mail oder Telefon.

Unbefugte haben sich Zugang zu Kundendaten verschafft, die bei Einkäufen im Online-Shop der Deichmann SE angefallen sind. Das Unternehmen stuft das Ausmaß des IT-Sicherheitsvorfalls als begrenzt ein. Techniker haben den Zugriff gestoppt und die ausgenutzte Sicherheitslücke geschlossen. Dem Unternehmen zufolge gab es mit Stand Dienstag keine Anhaltspunkte dafür, dass die Daten missbräuchlich verwendet wurden. Deichmann teilte nicht mit, wie viele Kundinnen und Kunden von dem Datenzugriff betroffen waren.

Betroffene Daten

Wie Deichmann mitteilt, umfasst der Zugriff Vor- und Nachnamen, Rechnungs- und Lieferadressen, Rechnungen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und die jeweils gewählte Zahlungsart. Passwörter und Zugangsdaten zum Kundenkonto seien ausdrücklich nicht betroffen. Gleiches gelte für konkrete Zahlungsdaten, etwa PayPal-Zugangsdaten oder Kreditkartennummern.

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Kundinnen und Kunden, die womöglich betroffen sind, will Deichmann direkt per E-Mail verständigen. Den internen Prozess für derartige Vorfälle hat das Unternehmen sofort in Gang gesetzt, die zuständigen Behörden eingeschaltet und Strafanzeige erstattet. Bei der lückenlosen Aufklärung sollen externe Sicherheitsexperten unterstützen. Außerdem kündigt Deichmann „weitere technische und organisatorische Maßnahmen“ an, mit denen die Daten besser geschützt werden sollen.

Warnung vor Betrug

Das Unternehmen weist darauf hin, dass sich Unbekannte per Brief, E-Mail oder Telefon als Deichmann ausgeben könnten. Echte Angaben zu Bestellungen könnten dabei dazu dienen, Vertrauen aufzubauen. Betroffene sollten deshalb kontrollieren, ob unerwartete Nachrichten wirklich vom Schuhhändler stammen, bei Auffälligkeiten keinerlei Daten preisgeben und unbekannte Links nicht anklicken. Deichmann betont, auf diesen Kontaktwegen nie nach Passwörtern oder Zugangsdaten zu fragen.

Auch Zahlungsaufforderungen sollten genau geprüft werden. Die Bankverbindung ist laut Deichmann unverändert. Originalrechnungen lassen sich weiterhin im Kundenkonto abrufen.