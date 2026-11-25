Österreich wächst nur noch kurz, dann dreht sich der Trend. Besonders deutlich zeigt sich der Wandel zwischen Wien und Kärnten.

Österreichs Bevölkerung wird älter und dürfte nach einer kurzen Phase moderaten Wachstums schrumpfen. Die neue Prognose der Statistik Austria sieht die Einwohnerzahl von derzeit 9,2 Millionen bis Mitte der 2040er Jahre auf 9,36 Millionen steigen. Danach soll sie bis 2080 auf 9,04 Millionen Menschen zurückgehen.

Schon 2025 legte die Gesamtbevölkerung lediglich um 27.000 Personen zu. „Das letzte Mal, als die Bevölkerung so wenig stark wuchs, war 2011“, sagte die fachstatistische Generaldirektorin Manuela Lenk bei einer Pressekonferenz. Vor zwei Jahren hatte die Statistik Austria noch für möglich gehalten, dass die Zehn-Millionen-Marke übertroffen wird.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Sinkende Geburtenrate

Die korrigierte Prognose beruht auf drei Entwicklungen: einer Lebenserwartung, die weniger stark steigt, sinkenden Fertilitätsraten und einer voraussichtlich abnehmenden Zuwanderung. Mit 1,3 Kindern pro Frau fiel die Fertilitätsrate 2025 so niedrig aus wie nie zuvor. „Im Jahr 2040 werden in allen Bundesländern mehr Personen sterben als geboren“, sagte die Demografieexpertin Hannah Diethard. Das Minus bei den Geburten dürfte die Zuwanderung nur noch bis Mitte der 2040er Jahre wettmachen können.

Am kräftigsten wachsen dürfte die Gruppe der über 64-Jährigen. Die Zahl der Menschen im Erwerbsalter wird hingegen voraussichtlich sinken, die Zahl der Erwerbspersonen soll trotzdem konstant bleiben. Die Statistik Austria nennt dafür unter anderem eine stärkere Nachfrage nach älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, höhere Erwerbsquoten bei Frauen und erschwerte Zugänge zu vorzeitigen Pensionen.

Regionale Unterschiede

Bis Mitte der 2040er Jahre wird vor allem Wien als Motor des Bevölkerungswachstums fungieren. Für die Bundeshauptstadt sagt die Prognose ein Plus von 6,4 Prozent voraus, Vorarlberg soll um 2,4 Prozent zulegen. Kärnten muss mit dem größten Verlust von 4,0 Prozent rechnen. In der Steiermark dürfte die Einwohnerzahl um 1,2 Prozent zurückgehen.

Die stärkste Alterung zeigt sich im Burgenland: Bis 2040 soll dort jede dritte Person älter als 65 Jahre sein.