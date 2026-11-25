Ausgerechnet mitten in der Black Week informiert der beliebte Sneaker- und Streetwear-Händler SNIPES seine Kunden über einen IT-Sicherheitsvorfall. Unbefugte haben Zugriff auf persönliche Kundendaten und Rechnungen erlangt.

Wer in der Vergangenheit im Onlineshop von SNIPES bestellt hat, sollte in nächster Zeit besonders aufmerksam sein. In einer KOSMO vorliegenden Kundenmitteilung informiert das Unternehmen über einen Sicherheitsvorfall, bei dem Unbefugte auf ausgewählte Kundendaten der SNIPES-Gruppe zugreifen konnten. Auch möglicherweise betroffene Kunden in Österreich werden informiert.

Diese Kundendaten sind betroffen

Nach bisherigen Erkenntnissen des Unternehmens konnten Unbefugte auf folgende Daten zugreifen:

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Vor- und Nachnamen

Rechnungs- und Lieferadressen

Rechnungen

E-Mail-Adressen

Telefonnummern

Informationen zur gewählten Zahlungsart, etwa Kreditkarte oder PayPal

Passwörter, Zugangsdaten zu Kundenkonten sowie eigentliche Zahlungsdaten sind laut SNIPES nicht betroffen. Wie viele Kunden insgesamt betroffen sind und wann genau der unbefugte Zugriff erfolgte, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Strafanzeige erstattet

Nach Bekanntwerden des Sicherheitsvorfalls hat das Unternehmen die zuständigen Behörden informiert und Strafanzeige erstattet. Die ausgenutzte Sicherheitslücke sei mittlerweile geschlossen und der unbefugte Zugriff unterbunden worden. Gemeinsam mit externen IT-Sicherheitsexperten arbeitet SNIPES an der weiteren Aufklärung des Vorfalls. Hinweise auf einen tatsächlichen Missbrauch der Kundendaten liegen dem Unternehmen bislang nicht vor.

Betrüger könnten echte Bestelldaten nutzen

Besonders problematisch ist, dass Unbekannte mithilfe der erlangten Informationen täuschend echte Nachrichten erstellen könnten. So könnten sich Betrüger als Mitarbeiter von SNIPES ausgeben und dabei tatsächliche Bestellungen, Lieferadressen oder Rechnungsbeträge nennen. Denkbar sind etwa gefälschte Zahlungsaufforderungen, angeblich ausstehende Liefergebühren oder vermeintliche Rückerstattungen, für die Kunden ihre Bankdaten eingeben sollen.

Gerade während der Black Week und des bevorstehenden Weihnachtsgeschäfts könnten solche Betrugsversuche besonders glaubwürdig wirken. Viele Verbraucher erwarten in dieser Zeit mehrere Pakete und erhalten regelmäßig Nachrichten von Onlinehändlern und Zustelldiensten.

Das sollten Kunden jetzt beachten

SNIPES empfiehlt seinen Kunden, bei unerwarteten E-Mails, Briefen und Telefonanrufen besonders vorsichtig zu sein. Unbekannte Links sollten nicht geöffnet und sensible Informationen keinesfalls weitergegeben werden. Auch bei vermeintlich echten Rechnungen ist Vorsicht geboten. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass seine Bankverbindungen nicht geändert wurden.

Wer eine verdächtige Nachricht erhält, sollte den Onlineshop direkt aufrufen und den Kundenservice über die offiziellen Kontaktmöglichkeiten kontaktieren. Für Rückfragen zum Sicherheitsvorfall steht österreichischen Kunden die E-Mail-Adresse onlineservice-at@snipes.com zur Verfügung. Wer bereits auf eine verdächtige Zahlungsaufforderung reagiert oder Bankdaten preisgegeben hat, sollte umgehend seine Bank kontaktieren und gegebenenfalls Anzeige bei der Polizei erstatten.