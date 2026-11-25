Die EU-Kommission warnt Kroatien vor zu stark steigenden Staatsausgaben. Obwohl Zagreb eine Sonderregel für höhere Verteidigungsausgaben nutzen darf, reicht diese nach Einschätzung aus Brüssel nicht aus.

Die Europäische Kommission fordert Kroatien auf, das Wachstum seiner Nettoausgaben zu bremsen. Hintergrund ist der kroatische Budgetentwurf für 2027, den Brüssel am 24. November 2026 bewertet hat. Nach Einschätzung der Kommission besteht die Gefahr, dass Kroatien die mit der EU vereinbarten Ausgabengrenzen erheblich überschreitet. Die Regierung in Zagreb soll deshalb im nationalen Budgetverfahren nachbessern.

Kroatien gibt mehr aus als empfohlen

Für 2026 rechnet die EU-Kommission mit einem Anstieg der kroatischen Nettoausgaben um 6,5 Prozent. Der EU-Rat hatte allerdings eine maximale Wachstumsrate von 4,9 Prozent empfohlen. Auch 2027 dürfte Kroatien die vereinbarten Grenzen überschreiten. Die Kommission prognostiziert einen Anstieg um 5,7 Prozent, obwohl lediglich 4,1 Prozent vorgesehen sind.

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Dabei handelt es sich um eine speziell definierte Ausgabengröße, bei der unter anderem bestimmte EU-finanzierte Ausgaben und Zinszahlungen nicht berücksichtigt werden. Die jährliche Abweichung entspricht nach den Berechnungen der Kommission sowohl 2026 als auch 2027 jeweils 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Auch Sonderregel reicht nicht aus

Kroatien darf wegen steigender Verteidigungsausgaben vorübergehend von bestimmten EU-Budgetvorgaben abweichen. Der EU-Rat hat diese sogenannte nationale Ausweichklausel bereits im Juli 2025 für den Zeitraum von 2025 bis 2028 aktiviert.

Die Ausnahmeregelung ist allerdings begrenzt. Sie erlaubt zusätzliche Ausgaben nur im Rahmen des seit 2021 gestiegenen Verteidigungsaufwands, bis zu einer festgelegten Obergrenze. Ohne die Sonderregel würde Kroatien 2027 eine kumulierte Abweichung von 2,6 Prozent des BIP erreichen. Selbst nach Berücksichtigung der Verteidigungsausgaben bleiben laut Kommission 2,0 Prozent des BIP übrig. Das liegt deutlich über dem maßgeblichen Schwellenwert von 0,6 Prozent.

Drohen Kroatien jetzt Strafen?

Trotz der Kritik bewegt sich Kroatien bei zwei wichtigen Kennzahlen weiterhin innerhalb der allgemeinen EU-Grenzen. Für 2027 erwartet die Kommission ein Budgetdefizit von 2,8 Prozent des BIP. Erlaubt sind grundsätzlich drei Prozent.

Der öffentliche Schuldenstand soll bei 55,5 Prozent des BIP liegen und damit unter der EU-Referenzgrenze von 60 Prozent bleiben. Eine unmittelbare Geldstrafe folgt aus der aktuellen Bewertung deshalb nicht. Die Kommission warnt jedoch, dass Kroatien bei unveränderter Ausgabenentwicklung seine längerfristigen Budgetziele möglicherweise verfehlen könnte.

Zagreb erklärt die steigenden Kosten

Das kroatische Finanzministerium hat bereits auf die Kritik reagiert. In einer Stellungnahme vom 19. November verweist die Regierung auf höhere Ausgaben für Pensionen, Sozialleistungen, Gehälter im öffentlichen Dienst und staatliche Investitionen.

Hinzu kämen Maßnahmen gegen gestiegene Energiepreise sowie langfristige Herausforderungen durch die demografische Entwicklung. Zagreb betont, dass mehrere Ausgaben mit bereits umgesetzten Reformen zusammenhängen und langfristig die wirtschaftliche und soziale Stabilität stärken sollen. Gleichzeitig kündigt das Finanzministerium strengere Ausgabenkontrollen und zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Staatseinnahmen an. Deren jährlichen fiskalischen Effekt beziffert es auf rund 0,4 Prozent des BIP.

EU prüft Entwicklung weiter

Kroatien ist mit der Kritik nicht allein. Auch für andere EU-Staaten, darunter Slowenien, sieht die Kommission erhebliche Risiken bei der Einhaltung der empfohlenen Ausgabengrenzen.

Für Zagreb bedeutet die Stellungnahme zunächst, dass die Regierung ihren Budgetkurs überprüfen und gegebenenfalls korrigieren muss, um die europäischen Empfehlungen einzuhalten. Die weitere Umsetzung wird im Rahmen des Europäischen Semesters überwacht. Eine neue umfassende Bewertung ist für Anfang Juni 2027 vorgesehen.

Ob Kroatien seine Ausgaben ausreichend begrenzen kann, wird sich erst mit den weiteren Budgetentscheidungen zeigen.