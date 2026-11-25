Österreich plant strengere Regeln für Online-Casinos und Spielautomaten. Jüngere Erwachsene sollen künftig nur noch begrenzte Beträge einzahlen dürfen – gleichzeitig stehen zahlreiche Steueränderungen bevor.

Der Finanzausschuss des Nationalrats hat am Dienstag, dem 24. November 2026, grünes Licht für eine umfassende Glücksspielnovelle und das Abgabenänderungsgesetz 2026 gegeben. Beide Vorhaben sollen im Dezember-Plenum zur Abstimmung kommen. Endgültig beschlossen sind sie noch nicht. Für die Glücksspielnovelle stimmten ÖVP, SPÖ und NEOS. Beim Abgabenänderungsgesetz unterstützte zusätzlich die FPÖ den Entwurf.

Neue Einzahlungslimits geplant

Eine zentrale Änderung betrifft das Online-Glücksspiel. Für Spieler unter 26 Jahren soll künftig ein Einzahlungslimit von 250 Euro pro Woche gelten. Ab dem 26. Geburtstag sind grundsätzlich 1.680 Euro monatlich vorgesehen. Damit Spieler die Grenzen nicht durch die Nutzung mehrerer Anbieter umgehen können, ist ein zentrales, anbieterübergreifendes Limitregister geplant.

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Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen die Beträge erhöht werden. Das soll frühestens ab dem 23. Lebensjahr möglich sein, wenn keine Gefährdung des Spielers anzunehmen ist und zusätzliche Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Wer sich selbst niedrigere Geld- oder Zeitlimits setzt, soll diese frühestens nach 72 Stunden wieder anheben können. Eine Senkung wird dagegen sofort wirksam.

Strengere Regeln für Spielautomaten

Auch bei Glücksspielautomaten und Online-Slots soll sich einiges ändern. Ein einzelnes Spiel muss künftig mindestens zwei Sekunden dauern. Nach 90 Minuten ununterbrochener Spielzeit ist eine Pause von mindestens 15 Minuten vorgesehen.

Der Höchsteinsatz soll grundsätzlich auf fünf Euro pro Spiel festgelegt werden. In Automatensalons würde das bisherige Maximum von zehn Euro damit halbiert. Bei bestimmten einzeln aufgestellten Automaten könnte die Grenze dagegen von bisher einem auf fünf Euro steigen. Der Höchstgewinn soll weiterhin bei 10.000 Euro liegen.

Zusätzlich ist ein zentrales Sperrregister geplant. Darin sollen Selbstsperren und Sperren durch Glücksspielanbieter erfasst werden. Es betrifft Casinos, Automaten und Online-Glücksspiel, nicht jedoch das klassische Lotto.

Neue Lizenzen für Online-Casinos

Die bisherige alleinige Konzession für elektronisches Glücksspiel soll durch ein System mit mehreren Anbietern ersetzt werden. Neue Online-Konzessionen sollen ab 1. Oktober 2027 genutzt werden können. Auch bisher illegale Anbieter sollen sich grundsätzlich bewerben dürfen. Dafür müssen sie ihre unerlaubten Angebote spätestens mit Jahresende 2026 einstellen.

Wer später aufhört, muss mit einer Sperrfrist von grundsätzlich 18 Monaten rechnen. Bewerber müssen außerdem ausständige Glücksspielabgaben begleichen und einschlägige rechtskräftige Urteile aus Klagen geschädigter Spieler erfüllen. Laut Finanzministerium könnten davon rund 20.000 betroffene Spieler profitieren. Gegen illegale Glücksspielangebote sind außerdem Netzsperren, Zahlungsblockaden und zusätzliche Kontrollen vorgesehen.

Neue Steuerregeln ab 2027

Neben der Glücksspielnovelle hat der Finanzausschuss auch zahlreiche steuerliche Änderungen gebilligt. So sollen Schmutzzulagen künftig unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch dann steuerfrei bleiben, wenn der Arbeitgeber die Reinigung verschmutzter Arbeitskleidung übernimmt.

Menschen mit bestimmten hohen Pflegeaufwendungen sollen bereits im laufenden Jahr einen Freibetragsbescheid erhalten können, statt die steuerliche Berücksichtigung erst nachträglich zu beantragen. Für Einzelunternehmen und Personengesellschaften soll die Umsatzgrenze für die Buchführungspflicht nach dem Unternehmensgesetzbuch von 700.000 auf eine Million Euro steigen. Auch die steuerliche Begünstigung bei Betriebsverkäufen und Betriebsaufgaben ab 60 Jahren soll erweitert werden. Eine vollständige Einstellung der Erwerbstätigkeit wäre dann nicht mehr erforderlich.

55.000 Haushalte könnten Geld zurückzahlen müssen

Eine weitere geplante Änderung betrifft den Energiekostenausgleich von 150 Euro aus dem Jahr 2022. Das Finanzministerium will eine gesetzliche Grundlage schaffen, um zu Unrecht bezogene Beträge zurückzufordern. Nach seinen Berechnungen könnten rund 55.000 Haushalte betroffen sein.

Weitere Anpassungen betreffen Photovoltaikanlagen und den Touristenexport. Bei Letzterem soll die Wertgrenze für steuerfreie Ausfuhrlieferungen von 75 auf 125 Euro steigen. Laut Finanzministerium könnte das gesamte Abgabenpaket bis 2030 zu Mindereinnahmen von rund 210 Millionen Euro führen. Ob alle geplanten Änderungen in dieser Form kommen, entscheidet sich erst im weiteren parlamentarischen Verfahren.