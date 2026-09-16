Goodbye Glücksspiel-Monopol: 2027 öffnet sich Österreichs Markt für mehr Wettbewerb

Mehrere Anbieter sollen künftig eine heimische Konzession für Online-Glücksspiel bekommen können – damit steht Österreich vor einer der größten Änderungen seines Glücksspielrechts. Der Entwurf bringt feste Einzahlungslimits, ein zentrales Sperrregister und neue Maßnahmen gegen Plattformen ohne österreichische Lizenz.

Die Regierungsvorlage liegt schon seit Anfang August im Nationalrat. Das vorgeschriebene Verfahren bei der EU-Kommission läuft parallel dazu. Die Stillhaltefrist endet am 5. November 2026. Erst danach kann das Gesetz endgültig beschlossen werden.

Schon während der Begutachtung gingen 109 Stellungnahmen zum Ministerialentwurf ein, darunter Beiträge von Ministerien, Verbänden, Glücksspielunternehmen und Spielerschutzorganisationen.

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Das bisherige Online-Monopol soll fallen

Bislang ist der österreichische Online-Markt auf einen einzigen heimischen Konzessionär zugeschnitten. Hinter win2day stehen die Österreichischen Lotterien. Ihre derzeitige Genehmigung für elektronische Lotterien endet nach aktueller Rechtslage mit 30. September 2027.

Die geplante Novelle soll dieses Modell aufbrechen: Statt einer einzelnen Konzession könnten künftig grundsätzlich alle Unternehmen zum Zug kommen, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Eine feste Obergrenze für die Zahl der Online-Lizenzen ist nicht vorgesehen.

Erste Konzessionen könnten laut Entwurf bereits ab Jänner 2027 vergeben werden, gültig wären sie ab 1. Oktober 2027.

Billig wird der Einstieg nicht werden. Unternehmen müssen mindestens 10 Millionen Euro an Kapital vorweisen, bevor sie überhaupt für eine Online-Konzession infrage kommen. Die erste Lizenz soll höchstens fünf Jahre gelten. Bei späteren Verlängerungen kann die Laufzeit auf bis zu zehn Jahre steigen.

Für den bisherigen Konzessionär ist eine Übergangsphase vorgesehen. Seine aktuelle Berechtigung soll nicht abrupt mit dem bisherigen Endtermin auslaufen, sondern grundsätzlich bis Ende 2028 fortbestehen. Erhält das Unternehmen vorher bereits eine neue Online-Lizenz, endet der entsprechende Teil der alten Konzession schon zu diesem Zeitpunkt.

Bis die Reform in Kraft tritt, bleibt die heutige Rechtslage bestehen

Eine Genehmigung aus Malta oder einem anderen EU- beziehungsweise EWR-Staat berechtigt einen Betreiber nicht automatisch dazu, Online-Glücksspiel in Österreich anzubieten. Das kann bei international auftretenden Plattformen leicht untergehen.

Deutschsprachige Webseiten und Zahlungen in Euro sagen über den österreichischen Konzessionsstatus wenig aus. Abseits der rechtlichen Frage gibt es zahlreiche Vergleichs- und Informationsangebote rund um den Markt. Dazu zählen etwa kostenlose Online Casinos auf casino.guru, ergänzt durch Reviews, Ratings, Vergleiche und Ratgeber zu verschiedenen Anbietern.

Wenn mehrere Unternehmen im Herbst 2027 eine heimische Lizenz erhalten, gäbe es dann zum ersten Mal eine größere Auswahl innerhalb des regulierten Online-Marktes.

Finanziell ist Glücksspiel für den Staat bereits jetzt ein gewichtiger Posten

Von Jänner bis Juli 2026 nahm der Bund laut vorläufigem Abgabenerfolg 543,8 Millionen Euro aus Abgaben nach dem Glücksspielgesetz ein. Im gleichen Zeitraum 2025 waren es 319,4 Millionen Euro. Der Anstieg ist allerdings nicht einfach mit einem entsprechend gewachsenen Glücksspielmarkt gleichzusetzen.

Seit 2026 gelten höhere Steuersätze. Bei elektronischen Lotterien wurde die Glücksspielabgabe von 40 auf 45 Prozent der Jahresbruttospieleinnahmen angehoben. Der allgemeine Satz für bestimmte Ausspielungen stieg von 16 auf 17,5 Prozent.

Im Bundesvoranschlag 2026 sind insgesamt 820,5 Millionen Euro an Abgaben nach dem Glücksspielgesetz angesetzt.

Mit zusätzlichen Online-Konzessionen rechnet das Finanzministerium künftig mit weiteren Einnahmen. Ein Teil davon soll die neue Stelle für Glücksspiel und Spielerschutz finanzieren.

Lizenzmarktzugang soll bisherigen Auslandsanbietern nicht ohne Vorbedingungen offenstehen

Unternehmen müssen nicht verjährte Glücksspielabgaben begleichen und rechtskräftige Zahlungsurteile österreichischer Gerichte erfüllen. Dazu kommt eine Cooling-off-Regel.

Ab 1. Jänner 2027 muss ein zuvor nicht konzessioniertes Online-Angebot für Österreich eingestellt sein. Erfolgt der Rückzug erst danach, bleibt eine österreichische Lizenz für 18 Monate außer Reichweite. Bei einer Einstellung nach dem 31. Dezember 2029 verlängert sich diese Sperre auf zwei Jahre.

Hinter den Vorgaben stehen zahlreiche offene Spielerforderungen. Das Finanzministerium nennt rund 20.000 Betroffene. Unternehmen mit unbezahlten Urteilen oder offenen Abgabenschulden sollen damit nicht direkt in das neue Konzessionssystem wechseln können.

In Sachen Spielerschutz ist der Entwurf bereits sehr konkret ausgearbeitet

Bis zum vollendeten 26. Lebensjahr sollen höchstens 250 Euro pro Woche eingezahlt werden dürfen. Ab 26 beträgt das vorgesehene Limit 1.680 Euro im Monat.

Ab dem vollendeten 23. Lebensjahr kann unter bestimmten Voraussetzungen ein höherer Betrag zugelassen werden. Dann muss geprüft werden, ob eine Gefährdung vorliegt. Zusätzliche Kontrollen des Spielverhaltens sind vorgesehen.

Das Limit soll nicht nur für ein einzelnes Casino gelten. Ein zentrales Online-Aufsichtssystem soll Einzahlungen über verschiedene konzessionierte Anbieter hinweg erfassen.

Spieler müssen darüber hinaus eigene zeitliche und finanzielle Grenzen festlegen können. Eine Reduzierung gilt sofort. Eine Erhöhung wird erst nach 72 Stunden wirksam.

Außerdem soll ein zentrales Sperrregister Casino-, Automaten- und Online-Glücksspiel verknüpfen. Selbstsperren und vom Betreiber verhängte Sperren würden damit an einer Stelle erfasst.

Die Regierung plant gleichzeitig, härtere Instrumente gegen Plattformen ohne eine gültige österreichische Erlaubnis einzusetzen: Netzsperren, schwarze Listen und das bewährte Payment Blocking zählen dazu. Das Amt für Betrugsbekämpfung soll bald zudem verdeckte Testspiele auf verdächtigen Seiten durchführen dürfen.

Bei Glücksspielautomaten soll ein Spiel zudem mindestens zwei Sekunden dauern und der Höchsteinsatz bei fünf Euro liegen. Nach 90 Minuten ist eine Pause von mindestens 15 Minuten vorgesehen.

Im November soll die nächste Hürde genommen werden

Die Richtung steht, das Gesetz selbst aber noch nicht. Der österreichische Entwurf wurde von der EU-Kommission am 4. August registriert. Bis zum 5. November gilt die Stillhaltefrist. Im Nationalrat ist die Regierungsvorlage seit 5. August anhängig und für die Behandlung im Finanzausschuss vorgesehen.

Sollte der Entwurf in all seinen wesentlichen Punkten bestehen bleiben, beginnt ab Oktober 2027 ein neues Kapitel für die Glücksspielbranche des Landes. Das bisherige Monopol im digitalen Sektor würde geöffnet, mehrere österreichische Konzessionen könnten möglich werden und der Markt würde deutlich umfangreicher kontrolliert als bisher.