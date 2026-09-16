Digitaler Euro kommt: EU verpasst allen Bürgern neue Kontonummer

Der digitale Euro bekommt sein eigenes Identifikationssystem – und das hat es in sich. DEAN heißt das neue Herzstück.

Mit der schrittweisen Einführung des digitalen Euros geht eine strukturelle Neuerung einher, die das Zahlungswesen innerhalb der Europäischen Union grundlegend prägen könnte: die Digital Euro Account Number, kurz DEAN. Diese neue Kontonummer soll digitale Euro-Konten eindeutig identifizierbar machen und übernimmt damit eine Funktion, die im herkömmlichen Bankwesen die IBAN für Girokonten erfüllt.

Im Unterschied zur vertrauten IBAN besteht die DEAN aus 18 alphanumerischen Zeichen und beginnt stets mit dem Kürzel „EU“. Im alltäglichen Gebrauch wird es allerdings nicht notwendig sein, diese Zeichenfolge auswendig zu kennen – vorgesehen sind Aliase, etwa in Form verknüpfter Mobiltelefonnummern, die die Nutzung vereinfachen sollen.

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EZB-Projektphasen

Die Europäische Zentralbank hat das Projekt des digitalen Euros im Oktober 2025 in eine neue Projektphase übergeführt. Den aktuellen Planungen zufolge könnte ein Pilotprojekt ab Mitte 2027 anlaufen, während erste tatsächliche Ausgaben frühestens ab 2029 realistisch erscheinen – vorausgesetzt, die notwendigen gesetzlichen Grundlagen werden auf EU-Ebene rechtzeitig beschlossen. Parallel dazu arbeitet die EZB an den technischen Voraussetzungen und begleitet die laufenden Gesetzgebungsverfahren.

Auf europäischer Ebene hat das Gesetzgebungsverfahren bereits konkrete Formen angenommen: Der Rat der EU nahm am 19. Dezember 2025 seine Position zur Verordnung über den digitalen Euro an, woraufhin der formelle Trilog-Prozess mit der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament startete. Das Europäische Parlament verabschiedete am 9. Juli 2026 seine Position zum sogenannten Single-Currency-Paket, das auch die digitalen-Euro-Regelung umfasst. Seitdem laufen die Trilogverhandlungen zwischen den drei EU-Institutionen über die endgültige Verordnung.

Die DEAN bildet das technische Rückgrat für Zahlungsvorgänge zwischen digitalen Euro-Konten. Für Privatpersonen ist jeweils eine einzige DEAN vorgesehen, wohingegen Geschäftskunden mehrere solcher Nummern erhalten können. Die Vergabe erfolgt zentral über die sogenannte Digital Euro Service Platform, von der aus die Nummern den jeweiligen Konten durch die Zahlungsdienstleister zugeordnet werden. Einen Ländercode enthält die DEAN nicht, wohl aber ermöglicht sie die Unterscheidung zwischen privater und geschäftlicher Nutzung.

Datenschutz & Offline

Der digitale Euro ist als Ergänzung zum bestehenden Bargeld konzipiert und soll dieses ausdrücklich nicht ersetzen. Sein Inkrafttreten ist an die Verabschiedung spezifischer Rechtsvorschriften geknüpft. Geprüft werden derzeit auch Lösungen für den Offline-Einsatz, die auf sicheren Hardware-Komponenten in Smartphones basieren.

Dem Datenschutz wird dabei besondere Aufmerksamkeit gewidmet: Statt direkter persönlicher Identifikatoren sollen anonymisierte Kennungen zum Einsatz kommen, um zu verhindern, dass Betreiber der Infrastruktur Rückschlüsse auf Kontoinhaber und deren DEAN ziehen können.