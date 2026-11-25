Für Hunderttausende Österreicher im Ausland sollen künftig lange Wege zur Botschaft entfallen. Bereits im Dezember startet laut einer Ankündigung der nächste Schritt – doch nicht alle Amtswege werden sofort digital.

Noch im Dezember 2026 soll die erste Stufe des sogenannten „Digitalen Konsulats“ starten. Österreicher, die im Ausland leben, sollen künftig zusätzliche Dokumente bequem von zu Hause aus beantragen können, ohne persönlich bei einer Botschaft oder einem Konsulat erscheinen zu müssen. Wie „Heute“ aus dem Büro von Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS) erfahren hat, sollen die ersten digitalen konsularischen Dienstleistungen weltweit über die österreichischen Vertretungsbehörden angeboten werden. Die Identifizierung erfolgt mittels ID Austria.

Diese Dokumente sind vorgesehen

Das erste Angebot soll Geburtsurkunden, Heirats- und Partnerschaftsurkunden, Sterbeurkunden, Staatsbürgerschaftsnachweise sowie Strafregisterbescheinigungen umfassen.

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Die Neuerung richtet sich an eine große Bevölkerungsgruppe. Laut Statistik Austria lebten mit Stichtag 1. Juni 2026 geschätzte 646.700 österreichische Staatsangehörige im Ausland. Das sind rund 1,1 Prozent mehr als im Vorjahr.

Besonders für Menschen, die weit entfernt von einer österreichischen Vertretungsbehörde wohnen, könnte die Digitalisierung eine erhebliche Erleichterung bringen. In Ländern wie den USA, Kanada oder Australien sind für einen Botschaftsbesuch mitunter Fahrten über mehrere hundert Kilometer notwendig. Auch Österreicher, die beispielsweise in Kroatien, Serbien oder Bosnien und Herzegowina leben, könnten von zusätzlichen digitalen Amtswegen profitieren.

Einige Anträge funktionieren bereits online

Allerdings sind nicht sämtliche angekündigten Dienstleistungen völlig neu. Schon jetzt können einfache österreichische Strafregisterbescheinigungen online mit ID Austria beantragt werden. Für bestimmte besondere Strafregisterbescheinigungen gelten zusätzliche Anforderungen.

Auch Auszüge aus dem Zentralen Personenstandsregister sind bereits digital erhältlich. Voraussetzung ist, dass die notwendigen Daten vollständig erfasst wurden. Bei älteren Einträgen kann eine Nachregistrierung erforderlich sein. Das „Digitale Konsulat“ soll bestehende Angebote erweitern und konsularische Verfahren stärker vereinheitlichen. Das Außenministerium hat das Projekt bereits in seinem offiziellen Außen- und Europapolitischen Bericht dokumentiert.

Was gilt für Menschen ohne ID Austria?

Eine wesentliche Voraussetzung ist die elektronische Identifizierung. Wer bereits über eine entsprechend aktivierte ID Austria verfügt, kann diese für unterstützte Online-Anträge verwenden. Wer noch keine ID Austria besitzt, muss für die erstmalige Registrierung unter Umständen weiterhin persönlich erscheinen. Österreichische Botschaften und Generalkonsulate bieten die Registrierung für österreichische Staatsbürger im Ausland an. Nach den derzeitigen Vorgaben ist dafür ein Termin mit Identitätsprüfung notwendig.

Damit verschwindet nicht jeder Behördenbesuch automatisch. Der Vorteil liegt vor allem darin, dass für spätere unterstützte Anträge keine erneute persönliche Vorsprache erforderlich sein soll.

Reisepass und Personalausweis folgen später

Auch Verfahren rund um Reisepass und Personalausweis sollen in weiteren Ausbaustufen digitalisiert werden. Eine vollständig digitale Reisepassbeantragung ist damit allerdings noch nicht angekündigt. Nach der geltenden Rechtslage muss ein Antrag auf Ausstellung eines österreichischen Reisepasses persönlich eingebracht werden.

Für Herbst 2027 sind zusätzliche digitale Amtswege vorgesehen. Auch die elektronische Bezahlung von Konsulargebühren und eine zentrale Online-Terminreservierung sollen folgen. Das langfristige Ziel reicht noch weiter: Laut dem Außenministerium soll die Digitalisierung konsularischer Dienstleistungen bis 2028 umfassend vorangetrieben werden.

Ob der angekündigte Dezemberstart wie geplant erfolgt und welche Leistungen vom ersten Tag an tatsächlich verfügbar sind, muss sich anhand der offiziellen Freischaltung zeigen.