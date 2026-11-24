116 Kandidatinnen aus aller Welt kämpfen um eine der bekanntesten Kronen der internationalen Schönheitsbranche. Bei der Jubiläumsausgabe in Puerto Rico stehen auch zwei Vertreterinnen aus dem ehemaligen Jugoslawien auf der Bühne. Österreich hingegen ist heuer nicht vertreten.

Die Miss-Universe-Wahl geht am 24. November in ihre 75. Ausgabe. Das große Finale findet im Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot in San Juan statt. Insgesamt 116 Kandidatinnen haben sich für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Sie präsentieren sich in verschiedenen Wettbewerbsrunden, darunter mit Abendkleidern und Bademode sowie bei persönlichen Gesprächen mit der Jury.

Die Veranstaltung steht nicht nur im Zeichen äußerer Erscheinung. Die Kandidatinnen sollen auch Persönlichkeit, Ausstrahlung, kommunikative Fähigkeiten und gesellschaftliches Engagement zeigen. Die amtierende Miss Universe, Fátima Bosch aus Mexiko, wird ihre Nachfolgerin krönen.

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Diese Frauen vertreten die Region

Kroatien schickt die 24-jährige Antea Mršić aus Zagreb ins Rennen. Sie hat ein Studium im Bereich Sportmanagement abgeschlossen und ist selbst sportlich aktiv. Fitness, Laufen und Volleyball gehören zu ihren Interessen. Als Miss Kroatien möchte sie sich besonders für bessere Sportmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche einsetzen.

Serbien wird von der 24-jährigen Nikolina Vujičić vertreten. Sie stammt familiär aus Dragovo, lebt jedoch in Chicago und arbeitet dort als Krankenschwester in der pädiatrischen Notaufnahme. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit beschäftigt sie sich mit Medizin und möchte sich künftig auf die Behandlung von Unfruchtbarkeit spezialisieren. Bereits 2025 gewann sie den Titel Miss Illinois USA.

Eine Vertreterin aus Bosnien und Herzegowina ist heuer nicht dabei. Auch Slowenien hat keine Kandidatin für den Wettbewerb nominiert. Österreichs Vertreterin Victoria Amerson zog ihre Teilnahme aus persönlichen Gründen zurück.

Wer hat die besten Chancen auf die Krone?

Bei den internationalen Prognosen zeichnen sich vor allem drei Kandidatinnen als aussichtsreiche Anwärterinnen ab. Clara Vegas Goetz aus Venezuela führt die abschließende Favoritinnenliste des Portals Sash Factor an. Auch auf der Prognoseplattform Kalshi liegt sie vorne. Dort wird ihre Siegchance derzeit mit rund 39 Prozent eingeschätzt.

Dahinter folgen die Vertreterin der Philippinen, Bea Millan-Windorski, und die Kandidatin des Gastgeberlandes Puerto Rico, Jennifer Barreto. Bei Kalshi liegen ihre aktuellen Werte bei rund 25 beziehungsweise 15 Prozent. Eine andere Einschätzung liefert das Portal Missosology: In dessen abschließender Rangliste liegt Bea auf Platz eins, Jennifer auf Platz zwei und Clara auf Platz fünf. Die unterschiedlichen Prognosen zeigen, dass der Ausgang trotz einiger klarer Favoritinnen offen bleibt.

Die beiden Kandidatinnen aus Kroatien und Serbien sind in den großen internationalen Favoritenrankings nicht unter den aussichtsreichsten Titelanwärterinnen vertreten. Ihre Teilnahme ist für die Region dennoch interessant.