Ein Firmenlaptop allein reicht nicht: Auch der Zugang zum Netz gehört zur nötigen Ausstattung. Ein OGH-Urteil klärt, was Beschäftigten zusteht.

Wer in Österreich regelmäßig im Homeoffice arbeitet, hat Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber die erforderliche Internetverbindung bereitstellt. Wird vereinbart, dass Beschäftigte ihren eigenen Anschluss nutzen, muss die Firma die angemessenen und erforderlichen Kosten ersetzen. Das hat der Oberste Gerichtshof (OGH) mit seiner Entscheidung vom 22. Oktober 2026 klargestellt.

Betriebsrat zog vor Gericht

Auslöser war die „Remote Work Richtlinie“ eines Unternehmens. Die Firma stellte ihren Mitarbeitern zwar Laptops samt Zubehör zur Verfügung, schloss darüber hinausgehenden Aufwandersatz aber ausdrücklich aus. Der Zentralbetriebsrat wehrte sich dagegen. Der OGH gab seiner Klage statt: Auch die für die Arbeit notwendige Internetverbindung zählt zu den digitalen Arbeitsmitteln. Der Anspruch auf deren Bereitstellung beziehungsweise Kostenersatz ist zwingend.

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Wie viel muss die Firma zahlen?

Die gesamte private Internetrechnung muss der Arbeitgeber deshalb nicht automatisch übernehmen. Laut Entscheidung kommen eine angemessene Pauschale oder ein Ersatz entsprechend dem Verhältnis von beruflicher und privater Nutzung infrage. Einen einheitlichen Eurobetrag für alle Beschäftigten legt der OGH nicht fest. Entscheidend sind die angemessenen und erforderlichen Kosten der Verbindung für die Arbeit.

Die rechtliche Grundlage steht bereits in § 2h des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes. Demnach müssen Arbeitgeber die für regelmäßige Telearbeit erforderlichen digitalen Arbeitsmittel bereitstellen. Beschäftigte können vereinbarungsgemäß eigene Geräte beziehungsweise Arbeitsmittel verwenden, wenn das Unternehmen die entsprechenden Kosten trägt. Das Gesetz erlaubt ausdrücklich eine pauschale Abgeltung.

Was gilt für Strom und andere Ausgaben?

Bei weiteren Haushaltskosten gelten andere Regeln. Nach Angaben des ÖGB können etwa Stromkosten grundsätzlich ebenfalls zu ersetzen sein. Hier sind jedoch abweichende Vereinbarungen möglich. Eine zwingende Übernahme sämtlicher laufender Wohnungskosten lässt sich aus der Internetentscheidung daher nicht ableiten.

Wer regelmäßig zu Hause arbeitet, sollte seine Homeoffice-Vereinbarung und eine bereits bezahlte Kostenpauschale prüfen: Welche Arbeitsmittel stellt die Firma bereit, und welche Ausgaben deckt die Zahlung ab? Unklare Regelungen lassen sich mit der Personalabteilung oder dem Betriebsrat besprechen.

Ein allgemeiner Anspruch auf Homeoffice entsteht durch die Entscheidung allerdings nicht. Telearbeit muss zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart werden. Umgekehrt kann das Unternehmen sie auch nicht einseitig anordnen.