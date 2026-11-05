Homeoffice: Ab 2027 kann der Lohnzettel überraschen

Wer regelmäßig von zu Hause arbeitet, muss sich auf eine Änderung einstellen. Eine bisher steuerfreie Zahlung verliert ab Jänner ihren Sonderstatus. Gleichzeitig wird eine andere Steuerregel überraschend großzügiger.

Für Arbeitnehmer in Österreich fällt mit 1. Jänner 2027 das Telearbeitspauschale weg. Das ist bereits beschlossen und nicht bloß ein Vorschlag der Regierung. Bisher können Arbeitgeber bis zu drei Euro pro Telearbeitstag steuer- und sozialversicherungsfrei auszahlen, höchstens 300 Euro jährlich. Künftig kann derselbe Zuschuss netto geringer ausfallen. Selbst Beschäftigte ohne einen Cent Zuschuss können steuerlich schlechter aussteigen.

Warum aus 300 Euro plötzlich weniger werden kann

Eine Angestellte arbeitet an mindestens 100 Tagen im Jahr von zu Hause und erhält dafür vom Arbeitgeber insgesamt 300 Euro. Bis Ende 2026 kann diese Zahlung unter den gesetzlichen Voraussetzungen vollständig abgabenfrei bleiben.

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Zahlt das Unternehmen auch 2027 denselben Betrag als Geldzuschuss, entfällt die besondere Befreiung. Die Zahlung ist grundsätzlich steuer- und sozialversicherungspflichtig. Wie viel netto übrig bleibt, hängt vom Gehalt und der Abrechnung ab. Bei beispielhaften gesamten Arbeitnehmerabzügen von 35 Prozent kämen von 300 Euro brutto nur 195 Euro an. Die 105 Euro Differenz sind eine Modellrechnung, kein allgemeingültiger Verlust.

Auch ohne Zuschuss kann Geld verloren gehen

Weniger bekannt ist die zweite Änderung. Wer bislang keinen Telearbeitszuschuss vom Arbeitgeber erhielt, konnte bei entsprechend ausgewiesenen Telearbeitstagen die Differenz zum gesetzlichen Höchstbetrag automatisch als Werbungskosten berücksichtigen lassen.

Bei 100 anrechenbaren Tagen waren das bis zu 300 Euro. Auch diese Sonderregel verschwindet ab 2027. Die 300 Euro waren allerdings nie eine direkte Auszahlung des Finanzamts, sondern ein Steuerabzug.

Ein Beispiel: Bei einem angenommenen Grenzsteuersatz von 30 Prozent konnten 300 Euro zusätzliche abzugsfähige Werbungskosten rechnerisch rund 90 Euro Steuerersparnis bedeuten. Wer nur 50 entsprechende Telearbeitstage hatte, kam auf höchstens 150 Euro Abzug. Die tatsächliche Entlastung hängt immer von der persönlichen Steuersituation ab.

Darf der Chef den Zuschuss einfach streichen?

Das Ende der Steuerbefreiung hebt arbeitsrechtliche Vereinbarungen nicht automatisch auf. Hat ein Arbeitgeber eine Zahlung verbindlich zugesagt, kann er sie nicht allein deshalb beliebig streichen, weil der Staat die steuerlichen Regeln ändert.

Noch wichtiger: Arbeitgeber müssen die für regelmäßige Telearbeit notwendigen digitalen Arbeitsmittel grundsätzlich bereitstellen. Wird vereinbart, dass Beschäftigte eigene Geräte oder die private Internetverbindung verwenden, müssen die angemessenen erforderlichen Kosten ersetzt werden.

Ein arbeitsrechtlicher Anspruch auf Kostenersatz und seine steuerliche Behandlung sind zwei verschiedene Fragen. Ob eine konkrete Pauschale weiterhin zusteht, hängt vom Vertrag oder einer Betriebsvereinbarung ab. Betroffene sollten daher ihre Telearbeitsvereinbarung kontrollieren, bevor sie einer Änderung zustimmen.

Bei Büromöbeln gibt es eine unerwartete Erleichterung

Ausgerechnet bei einem anderen Homeoffice-Vorteil wird die Regel ab 2027 lockerer. Privat gekaufte ergonomische Möbel für einen vereinbarten Arbeitsplatz in der Wohnung bleiben bis zu 300 Euro pro Kalenderjahr steuerlich absetzbar.

Dazu zählen etwa Schreibtisch, geeigneter Drehstuhl und Beleuchtung. Bisher waren dafür mindestens 26 Telearbeitstage im Jahr erforderlich. Diese feste Mindestzahl fällt weg.

Wer etwa nur 15 Tage vereinbarungsgemäß zu Hause arbeitet und einen geeigneten Bürostuhl für 260 Euro kauft, kann dadurch künftig grundsätzlich in Betracht kommen. Voraussetzung bleiben tatsächliche eigene Kosten, ein Arbeitsplatz in der Wohnung und die übrigen gesetzlichen Bedingungen.

Auch hier gilt: 260 Euro absetzen bedeutet nicht, 260 Euro vom Finanzamt zurückzubekommen.

Laptop und Internet bleiben ein Thema für die Steuer

Beruflich notwendige Arbeitsmittel sind nicht automatisch von der Steuerbegünstigung ausgeschlossen. Wer beispielsweise einen privaten Laptop, Monitor oder Internetanschluss beruflich nutzt und selbst bezahlt, kann den beruflichen Kostenanteil nach den allgemeinen Werbungskostenregeln weiterhin geltend machen.

Dabei müssen private Nutzungsanteile abgezogen werden. Größere Anschaffungen sind gegebenenfalls auf mehrere Jahre aufzuteilen. Für gewöhnliche Werbungskosten ist außerdem das bereits automatisch berücksichtigte Werbungskostenpauschale zu beachten.

Eine vom Arbeitgeber bereitgestellte Arbeitsausrüstung wird nicht allein wegen der neuen Regel zum steuerpflichtigen Sachbezug. Und ein Schreibtisch im Wohnzimmer berechtigt nicht automatisch dazu, anteilige Miete und Heizkosten abzuschreiben.

Mehr als eine Million arbeiten zumindest zeitweise daheim

Die Änderung betrifft einen Arbeitsalltag, der längst verbreitet ist. Laut Statistik Austria arbeiteten 2025 rund 1.003.600 unselbstständig Beschäftigte, also 25,4 Prozent, zumindest zeitweise von zu Hause.

Nicht alle davon erfüllten die Voraussetzungen für das bisherige steuerliche Telearbeitspauschale. Dennoch ist die wirtschaftliche Dimension erheblich: Die Bundesregierung erwartet aus dessen Abschaffung ab 2028 jährlich rund 40 Millionen Euro zusätzliche Einkommensteuereinnahmen.

Zusätzlich fällt ab 2027 für Selbstständige das kleine beziehungsweise große Arbeitsplatzpauschale von bisher 300 oder 1.200 Euro weg. Das betrifft andere Steuerregeln als jene für Arbeitnehmer.

Was man vor dem Jahreswechsel prüfen sollte

Wer bisher einen Homeoffice-Zuschuss bekommt, sollte nachfragen, ob der Arbeitgeber die Zahlung 2027 brutto unverändert fortführt und wie sie dann abgerechnet wird. Wer bislang die Differenz als Werbungskosten nutzte, sollte sich nicht auf denselben Steuervorteil im kommenden Jahr verlassen.

Für das Steuerjahr 2026 bleiben die bisherigen Regeln allerdings anwendbar, selbst wenn die Arbeitnehmerveranlagung erst 2027 erfolgt. Rechnungen über Büromöbel und berufliche Arbeitsmittel sollten weiterhin aufgehoben werden.

Die größte Überraschung ist damit nicht, dass jeder 300 Euro verliert. Sondern dass ein und dieselbe Änderung je nach Arbeitsvertrag, Kostenersatz und Steuererklärung völlig unterschiedliche Folgen haben kann.