Netter Kontakt, Freundschaft, dann Erpressung: Wie Täter Kinder online ködern

Ein netter Kontakt beim Spielen, aufmunternde Nachrichten, plötzlich ein Geheimnis. Was harmlos beginnt, kann für Kinder zur gefährlichen Erpressung werden. Österreichs Behörden warnen jetzt vor internationalen Online-Netzwerken und erklären, worauf Eltern achten sollten.

Sie suchen Nähe, versprechen Anerkennung und setzen später auf Angst: Digitale Gewalt-Netzwerke nehmen gezielt Kinder und Jugendliche ins Visier. Am Mittwoch, 4. November, warnte die Bundesstelle für Sektenfragen im Familienausschuss des Nationalrats, dass diese Netzwerke auch Österreich erreicht hätten. Besonders gefährdet seien junge Menschen in psychischen Belastungssituationen. Nach Angaben der Bundesstelle sind Betroffene im Durchschnitt 13 Jahre alt. Eine bundesweite österreichische Opferstatistik liegt allerdings nicht vor.

Erst Freundschaft, dann Drohungen

Das Bundeskriminalamt bezeichnet das Phänomen als „The COM“, abgeleitet vom englischen „Community“. Dahinter steht keine einzelne Organisation mit klarer Führung, sondern ein Geflecht international vernetzter Gruppen. Eine bekannte Teilgruppe trägt die Bezeichnung „764“.

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Kontakte können über soziale Netzwerke, Messenger oder Online-Spiele entstehen. Die Täter geben sich mitunter zunächst verständnisvoll, machen Komplimente und gewinnen Vertrauen. Später verwenden sie persönliche Informationen oder intime Bilder, um Minderjährige unter Druck zu setzen. Nach Angaben der Behörden reicht das Spektrum von Erpressung und sexueller Ausbeutung bis zu Aufforderungen zu Selbstverletzungen oder Gewalt.

Auch Jugendliche, die unter Zwang problematische Inhalte weiterleiten oder andere Personen anwerben, können selbst Opfer von Manipulation und Erpressung sein.

Wichtig: Nicht das Computerspiel oder eine bestimmte App ist der Täter. Millionen Jugendliche nutzen solche Angebote ohne Kontakt zu kriminellen Gruppen. Problematisch ist die gezielte Manipulation durch einzelne Personen und Netzwerke.

Was Eltern zu Hause bemerken können

Ein Kind zieht sich plötzlich zurück, wirkt nach bestimmten Nachrichten verängstigt oder spricht kaum noch über neue Online-Kontakte. Es bewahrt Chats auffällig geheim, erhält Drohungen oder wird gedrängt, Bilder und persönliche Angaben zu verschicken. Das können Warnzeichen sein.

Keines dieser Anzeichen beweist für sich allein, dass ein Gewalt-Netzwerk dahintersteckt. Auch ganz andere Probleme können Rückzug oder Stimmungsschwankungen erklären. Entscheidend ist deshalb ein ruhiges Gespräch statt einer vorschnellen Verdächtigung.

Eltern können beispielsweise fragen: „Gibt es jemanden im Internet, bei dem du dich unwohl fühlst oder der etwas von dir verlangt, das du nicht möchtest?“

Besonders wichtig ist die Zusicherung, dass ein Kind auch dann Hilfe bekommt, wenn es bereits Bilder verschickt oder Forderungen erfüllt hat.

Österreich hat bereits eine eigene Arbeitsgruppe

Die Warnung aus dem Parlament bedeutet nicht, dass die Polizei erst jetzt reagiert. Das Bundeskriminalamt gründete bereits im Frühjahr 2026 eine Arbeitsgruppe zu „The COM“. Gemeinsam mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst sollen Ermittlungen aus unterschiedlichen Deliktsbereichen verknüpft und Gefährdungen schneller erkannt werden.

Am 7. und 8. Oktober trafen sich in Wien Fachleute von Europol, FBI und weiteren Sicherheitsbehörden zu einem internationalen Arbeitsgipfel. Hintergrund ist die grenzüberschreitende Struktur solcher Gruppen.

Eine Schwierigkeit: Einzelne Fälle können zunächst als Erpressung, Sachbeschädigung oder persönliche Krise erscheinen. Der gemeinsame Hintergrund wird dann möglicherweise nicht sofort erkannt.

Die Bundesstelle für Sektenfragen verzeichnete 2025 insgesamt 521 Beratungsfälle. Diese Zahl umfasst allerdings sämtliche Themen der Einrichtung und darf nicht mit der Zahl der Betroffenen solcher Online-Netzwerke verwechselt werden.

Wie viele bestätigte Fälle es tatsächlich in Österreich gibt, wurde bislang nicht verlässlich veröffentlicht.

Europol nennt 30 Festnahmen

Das europäische Polizeiamt koordiniert seit 2025 das Projekt „COMPASS“. Laut seinem veröffentlichten Projektstand trugen die internationalen Ermittlungen zu 30 Festnahmen bei. Außerdem wurden 62 Opfer vollständig oder teilweise identifiziert und vier Opfer in Sicherheit gebracht.

Diese Zahlen beziehen sich auf das internationale Projekt und dürfen nicht als österreichische Fallzahlen verstanden werden. Auch Kroatien und Slowenien gehören zu den beteiligten Ländern.

Wie verbreitet problematische Online-Kontakte grundsätzlich sind, zeigt eine andere Erhebung: Bei einer Saferinternet.at-Befragung von 405 Jugendlichen in Österreich gaben 2025 38 Prozent der 11- bis 17-Jährigen an, bereits sexuelle Belästigung im Netz erlebt zu haben.

Bei den 11- bis 14-Jährigen waren es 28 Prozent, bei den 15- bis 17-Jährigen sogar 51 Prozent.

Die Untersuchung betrifft allerdings viele verschiedene Formen digitaler Übergriffe und misst ausdrücklich nicht die Verbreitung von „The COM“.

Was tun, wenn das eigene Kind betroffen ist?

Das Bundeskriminalamt empfiehlt, ruhig zu bleiben und dem Kind beizustehen. Auf Drohungen sollte man nicht eingehen, kein Geld überweisen und keine weiteren Bilder schicken.

Statt mit möglichen Tätern selbst zu verhandeln, sollten Familien den Kontakt beenden, Accounts melden und die Polizei einschalten.

Wichtig sind Beweise wie Benutzernamen, Chatnachrichten und Zeitpunkte. Sexuelle Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger dürfen nicht zur vermeintlichen Beweissicherung heruntergeladen oder weitergeleitet werden. Hier sollten Links und Fundstellen dokumentiert und der Polizei beziehungsweise der Meldestelle Stopline übermittelt werden.

Unter 147 bietet „Rat auf Draht“ Kindern und Jugendlichen rund um die Uhr kostenlose, vertrauliche Beratung. Verdächtige Missbrauchsdarstellungen können unter stopline.at anonym gemeldet werden. Bei akuter Gefahr ist die Polizei unter 133 erreichbar.

Die wichtigste Schutzmaßnahme beginnt aber vor einem Ernstfall: Kinder sollten wissen, dass sie sich auch bei peinlichen oder belastenden Online-Erlebnissen an Erwachsene wenden können, ohne sofort bestraft zu werden.

Denn wer Angst vor einem Handyverbot hat, verschweigt unter Umständen gerade jene Nachrichten, bei denen schnelle Hilfe entscheidend wäre.