Neben dem Klettergerüst liegt etwas, das dort nichts verloren hat. Eine Kamera hat aufgezeichnet, wie es dorthin gelangte.

Auf dem Gelände einer Kita im Reeser Ortsteil Haldern in Nordrhein-Westfalen haben Kinder neben einem Klettergerüst einen Schädel gefunden. Nach Einschätzung der Kriminalpolizei handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen menschlichen Schädel. Die Kinder selbst hielten den Fund anfangs für einen nachgereichten Halloween-Scherz.

Eine Überwachungskamera hielt fest, wie zwei Personen den Schädel am Montag über den Zaun der Kita warfen. Erzieher alarmierten die Polizei, nachdem die Kinder auf den Fund gestoßen waren.

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Laufende Untersuchungen

Zunächst teilte ein Polizeisprecher mit: „Die Untersuchungen zur Echtheit dieses Schädels und dem möglichen Alter sind aufgenommen und noch nicht abgeschlossen.“ Inzwischen liegt der Knochen bei der Gerichtsmedizin. Unklar ist, woher der Schädel stammt und aus welchem Grund er auf das Gelände geworfen wurde. Die beiden Personen, die auf den Aufnahmen zu sehen sind, sucht die Polizei vorerst als Zeugen.

Kriegsvermutung

Die Ermittler schließen nicht aus, dass es sich um die sterblichen Überreste eines im Krieg gefallenen Soldaten handelt. Rees am Niederrhein war im Zweiten Weltkrieg Schauplatz schwerer Kämpfe. Wie der Polizeisprecher ausführte, kamen in der Region bei Deichbau- und Stromleitungsarbeiten schon mehrmals Skelette zum Vorschein.