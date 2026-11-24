Elf Notarztstützpunkte in Niederösterreich werden ab April 2027 nicht mehr in ihrer bisherigen Form weitergeführt. Die Landesregierung hat die umstrittene Rettungsreform beschlossen, doch über die Folgen für die Bevölkerung gehen die Meinungen weiterhin auseinander.

Nach monatelangen politischen Auseinandersetzungen hat die niederösterreichische Landesregierung am Dienstag, dem 24. November 2026, die notwendigen Verträge für die Rettungsreform beschlossen. Damit steht der geplanten Neuorganisation der Notfallversorgung ab dem 1. April 2027 der entscheidende Regierungsbeschluss nicht mehr im Weg. Die Reform sieht eine Verringerung der bodengebundenen Notarztstützpunkte von derzeit 32 auf künftig 21 vor. Das entspricht einer Reduktion um rund 34 Prozent.

Diese elf Standorte sind betroffen

Nach den bisherigen Reformplänen werden an folgenden Standorten künftig keine eigenen Notarzteinsatzfahrzeuge mehr stationiert sein:

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Aspang

Groß-Enzersdorf

Groß Gerungs

Hainburg an der Donau

Klosterneuburg

Pöggstall

Purkersdorf

Raabs an der Thaya

Retz

Waidhofen an der Ybbs

Ybbs an der Donau

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Rettungsversorgung in diesen Gemeinden eingestellt wird. Stattdessen setzt das Land verstärkt auf Rettungstransportwagen mit speziell ausgebildeten Notfallsanitätern sowie auf weitere ergänzende Maßnahmen.

Was künftig anders wird

Eine zentrale Rolle spielen die sogenannten Rettungstransportwagen des Typs C (RTW-C). Langfristig soll die Zahl dieser Standorte auf rund 87 ausgebaut werden. Die dort eingesetzten Notfallsanitäter verfügen über zusätzliche medizinische Qualifikationen und können bei entsprechenden Voraussetzungen bestimmte Behandlungen bereits vor dem Eintreffen eines Notarztes durchführen.

Auch der Ausbau der Flugrettung, die telemedizinische Unterstützung und die verstärkte Einbindung von Ersthelfern in den Gemeinden gehören zum geplanten Versorgungskonzept. Die neuen Strukturen sollen schrittweise ausgebaut werden. Nicht sämtliche vorgesehenen Angebote müssen daher bereits zum Reformstart im April 2027 vollständig zur Verfügung stehen.

Landeshauptfrau greift ein

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) beauftragte die Landesräte Anton Kasser (ÖVP) und Martin Antauer (FPÖ) damit, die beiden noch ausstehenden Verträge in die Landesregierung einzubringen. Die zuständige SPÖ-Gesundheitslandesrätin Eva Prischl war bei der Regierungssitzung krankheitsbedingt nicht anwesend. Die Übertragung der Zuständigkeit soll nur für diese Sitzung gelten.

Das Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariter-Bund hatten zuvor wiederholt auf eine rasche Beschlussfassung gedrängt. Beide Organisationen bereiten sich bereits seit längerer Zeit auf die neuen Rettungsstrukturen vor.

Experten sind sich uneinig

SPÖ-Landesparteichef und Landesrat Sven Hergovich hatte sich gegen die Schließung der elf Notarztstützpunkte ausgesprochen. Er beruft sich dabei auf ein von seiner Partei beauftragtes Gutachten des deutschen Notfallmediziners Matthias Fischer. Dieses warnt davor, dass längere Anfahrtswege der verbleibenden Notarztteams zu einer Verschlechterung der Patientenversorgung führen könnten.

Zu einer anderen Einschätzung kommt die Österreichische Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK). Sie sieht bei entsprechender Umsetzung der vorgesehenen Begleitmaßnahmen keine Gefährdung der Notfallversorgung.

NEOS fordern Hergovichs Rücktritt

NEOS-Gesundheitssprecherin Edith Kollermann wirft Hergovich vor, die notwendigen Reformschritte aus parteipolitischen Gründen verzögert und die Rettungsorganisationen damit belastet zu haben. Bereits am 19. November hatte Kollermann im niederösterreichischen Landtag den Rücktritt des SPÖ-Landesrats gefordert. Die NEOS unterstützen die Umsetzung der Rettungsreform.

Für die Bevölkerung bleibt unterdessen eine entscheidende Frage offen: Wie schnell werden Notärzte und Rettungskräfte nach der Umstellung tatsächlich bei medizinischen Notfällen eintreffen? Ob die neuen Strukturen eine gleichwertige Versorgung gewährleisten können, wird sich im praktischen Rettungsbetrieb zeigen.