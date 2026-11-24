Mitten in Österreich versteckt sich echtes Gold in einem Fluss. Wer weiß, wo er suchen muss, könnte mit etwas Glück fündig werden – allerdings gelten für die Goldsuche auch gesetzliche Regeln.

In der steirischen Mur gibt es tatsächlich Gold. Die Mengen des Edelmetalls sind allerdings äußerst gering. Wer mit einer Goldwaschpfanne auf Schatzsuche geht, wird nach Einschätzung eines Geologen deshalb nur in Ausnahmefällen fündig. Der Ursprung des sogenannten Murgoldes liegt im Salzburger Lungau, erklärt Walter Kurz, Geologe an der Universität Graz, gegenüber der „Kleinen Zeitung“.

Im Lungauer Gebiet Rotgülden wurden bereits vor Jahrhunderten Gold und Silber gewonnen. Später entwickelte sich die Region zu einem bedeutenden Standort des Arsenbergbaus.

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Wie das Gold in die Mur gelangt

Durch Verwitterung, Niederschläge und die natürliche Abtragung von Gestein lösen sich kleinste Goldpartikel aus dem Gebirge. Über Bäche und andere Wasserläufe gelangen sie schließlich in die Mur. Dieser natürliche Transportprozess kann nach Angaben des Geologen Jahrzehnte bis Jahrhunderte dauern. Die Goldpartikel werden dabei immer wieder weitertransportiert und an unterschiedlichen Stellen im Flussbett abgelagert.

An diesen Stellen könnte man Gold finden

Wer nach Gold sucht, sollte vor allem auf Flussabschnitte mit geringerer Strömung achten. Aufgrund seiner hohen Dichte sinkt das Edelmetall schneller ab als viele andere Bestandteile des Flusssediments. Auch an den Innenseiten von Flusskurven, hinter größeren Steinen und in natürlichen Vertiefungen des Flussbettes können sich Goldpartikel ansammeln.

Eine Garantie für einen Fund gibt es allerdings nicht. Die natürlichen Goldvorkommen in der Mur sind zu gering, um sich von der Suche einen regelmäßigen finanziellen Gewinn versprechen zu können.

Darf jeder in Österreich nach Gold suchen?

Wer selbst auf Schatzsuche gehen möchte, sollte sich zuvor über die gesetzlichen Bestimmungen informieren. Gold zählt laut dem österreichischen Mineralrohstoffgesetz zu den sogenannten bergfreien mineralischen Rohstoffen. Das bedeutet jedoch nicht, dass man überall uneingeschränkt danach suchen darf.

Wie das Finanzministerium erklärt, muss die Suche nach solchen Rohstoffen grundsätzlich der zuständigen Behörde angezeigt werden. Vor Beginn entsprechender Sucharbeiten ist außerdem die Zustimmung des Grundeigentümers einzuholen. Für das reine Sammeln von Mineralien gelten teilweise andere Vorschriften. Auch Bestimmungen des Natur- und Gewässerschutzes sowie bestehende Bergbauberechtigungen sind zu beachten.

Hier kann man selbst Gold waschen

Eine Möglichkeit, das Goldwaschen auszuprobieren, bietet die Gemeinde Pusterwald in der Obersteiermark. Dort befindet sich seit 2011 eine Goldwaschanlage im Gebiet des Scharnitzgrabens, das für seine historischen Goldvorkommen bekannt ist. Besucher erhalten vor Ort eine Schaufel, eine Goldwaschschüssel und eine kurze Einführung in die Technik. Wer tatsächlich kleine Goldplättchen findet, darf diese laut dem steirischen Tourismusportal mit nach Hause nehmen.

Die Anlage ist auch als Familienausflugsziel konzipiert. Vor einem Besuch empfiehlt es sich, die saisonalen Öffnungszeiten zu überprüfen. Weitere natürliche Goldvorkommen gibt es in anderen Teilen Österreichs, insbesondere in den Hohen Tauern, wo der Abbau von Edelmetallen eine jahrhundertelange Geschichte hat.

Reich werden dürfte durch die Suche in der Mur wohl niemand. Die Aussicht, selbst ein echtes Stück Gold zu entdecken, macht das Goldwaschen dennoch zu einem außergewöhnlichen Freizeiterlebnis.