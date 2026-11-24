Eigentlich wollte das Paar nur losfahren. Vor einem Casino in Favoriten eskaliert die Lage, am Ende klicken für beide die Handschellen.

Ein randalierendes Paar hat in der Nacht auf Dienstag einen Polizeieinsatz bei einem Casino in Wien-Favoriten ausgelöst. Die Beamten hielten die beiden an, als sie gerade mit dem Auto wegfahren wollten. Der 42-jährige Lenker wollte weder seinen Führerschein herzeigen noch einen Alkoholtest absolvieren. Zusehends gereizter, ließ er sich auch durch wiederholte Warnungen nicht beruhigen. Die Polizisten nahmen ihn deshalb fest.

Angriff auf Polizisten

Während die Beamten den Mann festnahmen, schlug seine 35-jährige Begleiterin einem Polizisten mit der Faust zu. Wegen tätlichen Angriffs wurde auch sie festgenommen. Beim Lenker gelang erst später auf der Polizeiinspektion ein Alkoholvortest. Das Ergebnis lautete 1,8 Promille.