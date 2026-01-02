Mit Waffe und Fußtritt: Frau greift Beamtin nach Böller-Kontrolle an

Pyrotechnik-Einsatz in Favoriten eskaliert: Eine 37-Jährige mit Schreckschusswaffe beschimpfte Polizisten und trat einer Beamtin gegen das Schienbein.

Nach einem Einsatz wegen Pyrotechnik in Wien-Favoriten endete der Abend für eine 37-jährige Österreicherin in Polizeigewahrsam. Die Beamten waren am Dienstagabend gegen 21:45 Uhr in die Puchsbaumgasse gerufen worden, nachdem dort pyrotechnische Gegenstände gezündet worden waren.

Bei der Kontrolle vor Ort stellten die Polizisten fest, dass die Frau eine Schreckschusswaffe samt Munition mit sich führte. Statt mit den Beamten zu kooperieren, reagierte die 37-Jährige mit lautstarken Beschimpfungen. Mehrfache Versuche der Polizei, die Situation zu beruhigen, blieben erfolglos.

Eskalation vor Ort

Da die Frau ihr aggressives Verhalten fortsetzte, sprachen die Beamten schließlich die Festnahme aus. Die Schreckschusswaffe und die dazugehörige Munition wurden sichergestellt. Während des Zugriffs verletzte die Österreicherin eine Polizistin leicht, indem sie ihr gegen das Schienbein trat.

Gegen die 37-Jährige wurden sowohl verwaltungsrechtliche als auch strafrechtliche Anzeigen erstattet.

Zusätzlich verhängten die Behörden ein vorläufiges Waffenverbot gegen die Frau.