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Auf blanker Felge und mit 1,24 Promille: Polizei stoppt Frau (33)

Auf blanker Felge und mit 1,24 Promille: Polizei stoppt Frau (33)
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Platter Reifen, Alkohol im Blut – und trotzdem wollte sie einfach weiterfahren. Eine Nacht in Waldneukirchen endete für eine Autofahrerin mit Führerscheinabnahme.

Gegen 22.30 Uhr führte die Polizei in Waldneukirchen im Bezirk Steyr-Land Verkehrskontrollen durch – und stieß dabei auf eine Autofahrerin aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems, die gleich mehrfach auffiel. Ihr Fahrzeug rollte bereits auf der blanken Felge, weil der Vorderreifen so stark beschädigt war, dass er seinen Dienst längst versagt hatte.

Auf die Situation angesprochen, erklärte die Frau, sie habe den Schaden zwar wahrgenommen, aber dennoch „noch nach Hause“ fahren wollen.

Alkotest & Führerschein

Ein anschließend durchgeführter Alkotest brachte ein weiteres Problem ans Licht: Die Fahrerin wies einen Blutalkoholwert von 1,24 Promille auf. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin ihren Führerschein vorläufig.

In Österreich sind bei einem Blutalkoholgehalt von mehr als 0,5 Promille empfindliche Strafen vorgesehen. Die vorläufige Abnahme des Führerscheins gehört in solchen Fällen zu den Standardmaßnahmen der Polizei, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

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