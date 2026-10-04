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Toter in Migranten-Transporter auf Autobahnrastplatz entdeckt

Toter in Migranten-Transporter auf Autobahnrastplatz entdeckt
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Rasthof, ein Schuss, zehn Migranten – und ein Toter. Der Fund in Nordfrankreich zieht weite Kreise.

Auf einem Autobahnrasthof in Nordfrankreich hat die Polizei am frühen Freitagmorgen einen toten Mann in einem britischen Lieferwagen entdeckt. Der 47-Jährige wies eine Schusswunde am Kopf auf. Der Fund wurde gegen 5 Uhr auf dem Rasthof Champ l’Épée an der Autobahn A26 gemacht, rund 30 Kilometer nördlich von Troyes.

Im selben Fahrzeug befanden sich etwa zehn illegale Migranten. Angaben zur Nationalität des Toten oder der aufgegriffenen Personen wurden nicht gemacht.

Verdächtiger festgenommen

Die Ermittlungsbehörden nahmen noch am selben Tag einen Verdächtigen fest, der sich mutmaßlich zum Zeitpunkt der Tat am Rasthof aufgehalten hatte. Staatsanwältin Isabelle Verissimo erklärte, die Schüsse seien vermutlich gefallen, als der Lieferwagen zum Parken anhielt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge flüchteten mehrere Personen unmittelbar nach den Schüssen vom Tatort.

Für Sonntag wurde die formelle Einleitung eines Ermittlungsverfahrens angekündigt. Die Vorwürfe umfassen Mord, versuchten Mord, unerlaubten Waffenbesitz sowie Menschenhandel.

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KO KOSMO-Redaktion
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