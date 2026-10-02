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Fahndungserfolg

Routinekontrolle in Wels: Gesuchte Menschenhändlerin im Familienauto erwischt

Routinekontrolle in Wels: Gesuchte Menschenhändlerin im Familienauto erwischt
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Eine Routinekontrolle wegen ungesicherter Kinder – und plötzlich schnappt die Falle zu: Europol-Fahndung endet in Wels.

Bei einer Verkehrskontrolle in Wels (Oberösterreich) ist eine international gesuchte Frau in die Hände der Polizei geraten. Die 35-Jährige befand sich am Donnerstag in einem Fahrzeug mit französischem Kennzeichen, das auf der Salzburger Straße angehalten wurde – der Grund: Kinder im Wagen waren nicht vorschriftsmäßig gesichert.

Insgesamt sechs Personen saßen in dem kontrollierten Auto, darunter ein 33-jähriger Fahrer sowie zwei Kinder im Alter von vier und acht Jahren, die ohne Sicherung transportiert wurden.

Europäischer Haftbefehl

Als die Beamten die Identitäten der Insassen überprüften, kam ein entscheidender Fund ans Licht: Gegen die 35-jährige Mitfahrerin lag ein europäischer Haftbefehl der französischen Behörden vor – ausgestellt wegen des Verdachts auf Menschenhandel. Die Frau wurde daraufhin festgenommen und in die Justizanstalt Wels überstellt.

Der Fahrer erhielt eine Strafe wegen der fehlenden Kindersicherung.

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KO KOSMO-Redaktion
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