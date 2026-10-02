Routinekontrolle in Wels: Gesuchte Menschenhändlerin im Familienauto erwischt

Eine Routinekontrolle wegen ungesicherter Kinder – und plötzlich schnappt die Falle zu: Europol-Fahndung endet in Wels.

Bei einer Verkehrskontrolle in Wels (Oberösterreich) ist eine international gesuchte Frau in die Hände der Polizei geraten. Die 35-Jährige befand sich am Donnerstag in einem Fahrzeug mit französischem Kennzeichen, das auf der Salzburger Straße angehalten wurde – der Grund: Kinder im Wagen waren nicht vorschriftsmäßig gesichert.

Insgesamt sechs Personen saßen in dem kontrollierten Auto, darunter ein 33-jähriger Fahrer sowie zwei Kinder im Alter von vier und acht Jahren, die ohne Sicherung transportiert wurden.

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Europäischer Haftbefehl

Als die Beamten die Identitäten der Insassen überprüften, kam ein entscheidender Fund ans Licht: Gegen die 35-jährige Mitfahrerin lag ein europäischer Haftbefehl der französischen Behörden vor – ausgestellt wegen des Verdachts auf Menschenhandel. Die Frau wurde daraufhin festgenommen und in die Justizanstalt Wels überstellt.

Der Fahrer erhielt eine Strafe wegen der fehlenden Kindersicherung.